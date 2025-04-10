Юбка, которую долго игнорировали — пока ее не надела Николь Кидман

Николь Кидман. Фото: скриншот видео

Кажется, этой весной всем модницам придется пересмотреть свои гардеробы. На красной дорожке премьеры фильма "Голландия" Николь Кидман появилась в наряде, который сразу же начали обсуждать все — от модных критиков до пользователей соцсетей. И хотя история фильма оказалась довольно мрачной, образ актрисы стал настоящим украшением вечера.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Какую юбку Николь Кидман сделала новым трендом

Вместо привычных для весны ярких оттенков и легких тканей, Николь выбрала элегантную классику — белую рубашку с воротником и черную миди-юбку. Но не простую, ведь юбка имела особый силуэт — она облегала талию и плавно расширялась книзу, напоминая трубу. Казалось бы, ничего необычного, но именно эта форма сделала весь образ изысканным и запоминающимся.

Она подчеркивает фигуру, двигается красиво, не сковывает, и в то же время имеет характер. Силуэт трубы сейчас в моде и не зря. Он не только добавляет образу элегантности, но и делает его более современным, не слишком серьезным, но и не слишком легкомысленным. Красные босоножки стали ярким финальным аккордом в образе Кидман.

Кидман показала стильную юбку. Фото: скриншот видео

Что важно — повторить такой образ может каждая. Юбки подобного кроя уже появились у многих брендов — от люксовых до более доступных. Даже если бюджет ограничен, можно найти похожие варианты из мягкой ткани, а для объема добавить нижнюю юбку. Секрет в правильном сочетании: простая рубашка, удобная обувь на каблуках и немного уверенности.

Николь Кидман поразила стильным образом. Фото: скриншот видео

Образ Кидман — это идеальный пример того, как классика оживает в новом свете. Не обязательно искать что-то сложное или причудливое — достаточно правильно обыграть знакомые вещи. Именно поэтому юбка-труба уже стала главным фаворитом этой весны. Она подходит и для светских мероприятий, и для обычного дня, когда хочется выглядеть немного особеннее.

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