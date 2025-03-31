Плащ, як у Лесі Нікітюк — головний тренд весни-2025

Леся Нікітюк. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Весна 2025 в моді проходить під знаком тренча — стильного плаща, який повернувся в гардероби з новою силою. Цей верхній одяг давно перестав бути просто класикою — тепер він легко вписується в найрізноманітніші образи, від романтичних до спортивних. Його носять всі — від зірок до студентів, від офісних працівниць до модниць з TikTok.

Телеведуча Леся Нікітюк показала власний стильний образ з тренчем в Instagram.

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Який має вигляд образ Нікітюк з тренчем

Вона не вперше дивує своїх підписників вдалими луками — і цього разу влучила прямо в тренд. На фото з Instagram вона з’явилася в довгому тренчі з тканини з ефектом зістареності. Така модель має особливий шарм — трохи вінтажний, але при цьому дуже сучасний.

Леся поєднала плащ із футболкою, клітчастою сорочкою, джинсами з леопардовим принтом та грубими черевиками. Аксесуар — велика чорна сумка. Вийшло зухвало, зручно і стильно. Саме такий образ відповідає духу весни — трохи свободи, трохи бунту і максимум комфорту.

Стильний образ Нікітюк. Фото з Instagram

З чим ще носити тренч цієї весни

З сукнею або максіспідницею. Ідеально поєднується з ботильйонами або акуратними туфлями.

Ідеально поєднується з ботильйонами або акуратними туфлями. Біла сорочка + штани. Якщо треба мати зібраний вигляд — це комбо безпрограшне. Додайте тренч — і образ одразу "грає". Підійдуть як класичні, так і широкі штани.

Якщо треба мати зібраний вигляд — це комбо безпрограшне. Додайте тренч — і образ одразу "грає". Підійдуть як класичні, так і широкі штани. Футболка і джинси. Простий варіант, який працює завжди. Білу футболку, сині джинси, кросівки — і тренч зверху. Те, що треба для прогулянки, кави з подругою чи поїздки в місто.

Простий варіант, який працює завжди. Білу футболку, сині джинси, кросівки — і тренч зверху. Те, що треба для прогулянки, кави з подругою чи поїздки в місто. Монохром. Вибирайте речі одного кольору — наприклад, усе бежеве або чорне. Тренч такого ж відтінку додає образу завершеності й вишуканості.

Вибирайте речі одного кольору — наприклад, усе бежеве або чорне. Тренч такого ж відтінку додає образу завершеності й вишуканості. З кросівками і спортивними штанами. Плащ плюс худі або футболка, спортивні штани й улюблені кросівки — і ви будете готові до активного дня.

Тренч в образі. Фото з Instagram

Одним словом, тренч — це як біла футболка: личить усім і майже з усім. І хоча його вважають класикою, весна 2025 доводить, що цей одяг вміє бути зовсім різним — трохи бунтівним, трохи романтичним, а іноді навіть спортивним. Головне — не боятися експериментувати.

Раніше ми писали про те, який верхній одяг варти уваги у 2025 році.

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