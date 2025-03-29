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Що можна носити весною — наймодніший верхній одяг 2025

29 березня 2025 18:18
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Модні тренчі та куртки весни-2025 — підійдуть на теплу погоду
Дівчина у стильному тренчі. Фото: з Instagram
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

З приходом тепла з гардероба одразу всі дістали весняні куртки, плащі та жакети. Цього сезону є кілька варіантів найпопулярнішого верхнього одягу, які можна носити залежно від погодних умов, стилю та настрою. 

Стиліст less_is_best_fashion в Instagram розповіла, що цієї весни у тренді буде декілька варіантів верхнього одягу.

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Наймодніший верхній одяг весни 2025

Укорочений тренч

Цього сезону увагу буде привертати тренч, особливо укорочений. Популярними будуть бежевий, оливковий, коричневий та яскраві відтінки верхнього одягу. 

Наймодніший верхній одяг весни 2025 року
Стильний укорочений тренч. Фото з Instagram

Він ідеально підійде під класичні штани або джинси. У тепліші дні його можна комбінувати з шортами. А його поєднання з сукнею чи спідницею додасть образу жіночності та романтичності. ​

Робоча куртка

​Навесні 2025 року куртки в стилі кантрі стали ключовим трендом у верхньому одязі. Ці моделі, відомі також як "робочі", поєднують функціональність з естетикою, створюючи зручний та стильний образ.

Трендові куртки на весну 2025
Куртка в стилі кантрі. Фото з Instagram 

Такі куртки привертають увагу великими накладними кишенями, вільним кроєм та контрастним коміром, який додає акценту. Носити куртки можна як з класичними костюмами та джинсами, так і з сукнями. 

Довгий тренч

Довгі тренчі також залишаються ключовим елементом модного гардероба на весну цього сезону. Вони дивують багатою палітрою кольорів, яка підійде до будь-якого образу на будь-яку подію. Окрім традиційних світлих тонів, дизайнери пропонують чорні, темно-сині, червоні та інші яскраві відтінки, які додають образу індивідуальності. 

Модний верхній одяг на теплу погоду
Довгий тренч у світлому кольорі. Фото з Instagram 

Класичному фасону свіжості та унікальності надають модифіковані тренчі з асиметричними елементами, комбінованими матеріалами та виділеними комірами. Вибір довгого тренча цієї весни дозволить вам залишатися в тренді, поєднуючи комфорт та елегантність у повсякденному гардеробі.​ 

Попри усі тенденції моди, обираючи верхній одяг цієї весни, зверніть увагу на власний стиль та комфорт, поєднуючи модні тенденції з індивідуальними вподобаннями. 

Раніше ми писали, що пальто з 2000-х стало модним скарбом весною 2025 року. 

Також ми повідомляли, які модні речі весни потрібно мати вже зараз, аби мати стильний вигляд. 

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