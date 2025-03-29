Модні тренчі та куртки весни-2025 — підійдуть на теплу погоду

Що можна носити весною — наймодніший верхній одяг 2025
З приходом тепла з гардероба одразу всі дістали весняні куртки, плащі та жакети. Цього сезону є кілька варіантів найпопулярнішого верхнього одягу, які можна носити залежно від погодних умов, стилю та настрою.
Стиліст less_is_best_fashion в Instagram розповіла, що цієї весни у тренді буде декілька варіантів верхнього одягу.
Наймодніший верхній одяг весни 2025
Укорочений тренч
Цього сезону увагу буде привертати тренч, особливо укорочений. Популярними будуть бежевий, оливковий, коричневий та яскраві відтінки верхнього одягу.
Він ідеально підійде під класичні штани або джинси. У тепліші дні його можна комбінувати з шортами. А його поєднання з сукнею чи спідницею додасть образу жіночності та романтичності.
Робоча куртка
Навесні 2025 року куртки в стилі кантрі стали ключовим трендом у верхньому одязі. Ці моделі, відомі також як "робочі", поєднують функціональність з естетикою, створюючи зручний та стильний образ.
Такі куртки привертають увагу великими накладними кишенями, вільним кроєм та контрастним коміром, який додає акценту. Носити куртки можна як з класичними костюмами та джинсами, так і з сукнями.
Довгий тренч
Довгі тренчі також залишаються ключовим елементом модного гардероба на весну цього сезону. Вони дивують багатою палітрою кольорів, яка підійде до будь-якого образу на будь-яку подію. Окрім традиційних світлих тонів, дизайнери пропонують чорні, темно-сині, червоні та інші яскраві відтінки, які додають образу індивідуальності.
Класичному фасону свіжості та унікальності надають модифіковані тренчі з асиметричними елементами, комбінованими матеріалами та виділеними комірами. Вибір довгого тренча цієї весни дозволить вам залишатися в тренді, поєднуючи комфорт та елегантність у повсякденному гардеробі.
Попри усі тенденції моди, обираючи верхній одяг цієї весни, зверніть увагу на власний стиль та комфорт, поєднуючи модні тенденції з індивідуальними вподобаннями.
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