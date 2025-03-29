Модні тренчі та куртки весни-2025 — підійдуть на теплу погоду

Дівчина у стильному тренчі. Фото: з Instagram

З приходом тепла з гардероба одразу всі дістали весняні куртки, плащі та жакети. Цього сезону є кілька варіантів найпопулярнішого верхнього одягу, які можна носити залежно від погодних умов, стилю та настрою.

Стиліст less_is_best_fashion в Instagram розповіла, що цієї весни у тренді буде декілька варіантів верхнього одягу.

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Укорочений тренч

Цього сезону увагу буде привертати тренч, особливо укорочений. Популярними будуть бежевий, оливковий, коричневий та яскраві відтінки верхнього одягу.

Стильний укорочений тренч. Фото з Instagram

Він ідеально підійде під класичні штани або джинси. У тепліші дні його можна комбінувати з шортами. А його поєднання з сукнею чи спідницею додасть образу жіночності та романтичності. ​

Робоча куртка

​Навесні 2025 року куртки в стилі кантрі стали ключовим трендом у верхньому одязі. Ці моделі, відомі також як "робочі", поєднують функціональність з естетикою, створюючи зручний та стильний образ.

Куртка в стилі кантрі. Фото з Instagram

Такі куртки привертають увагу великими накладними кишенями, вільним кроєм та контрастним коміром, який додає акценту. Носити куртки можна як з класичними костюмами та джинсами, так і з сукнями.

Довгий тренч

Довгі тренчі також залишаються ключовим елементом модного гардероба на весну цього сезону. Вони дивують багатою палітрою кольорів, яка підійде до будь-якого образу на будь-яку подію. Окрім традиційних світлих тонів, дизайнери пропонують чорні, темно-сині, червоні та інші яскраві відтінки, які додають образу індивідуальності.

Довгий тренч у світлому кольорі. Фото з Instagram

Класичному фасону свіжості та унікальності надають модифіковані тренчі з асиметричними елементами, комбінованими матеріалами та виділеними комірами. Вибір довгого тренча цієї весни дозволить вам залишатися в тренді, поєднуючи комфорт та елегантність у повсякденному гардеробі.​

Попри усі тенденції моди, обираючи верхній одяг цієї весни, зверніть увагу на власний стиль та комфорт, поєднуючи модні тенденції з індивідуальними вподобаннями.

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