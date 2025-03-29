Модные тренчи и куртки весны-2025 — подойдут на теплую погоду

Девушка в стильном тренче. Фото: из Instagram

С приходом тепла из гардероба сразу все достали весенние куртки, плащи и жакеты. В этом сезоне есть несколько вариантов самой популярной верхней одежды, которые можно носить в зависимости от погодных условий, стиля и настроения.

Стилист less_is_best_fashion в Instagram рассказала, что этой весной в тренде будет несколько вариантов верхней одежды.

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Укороченный тренч

В этом сезоне внимание будет привлекать тренч, особенно укороченный. Популярными будут бежевый, оливковый, коричневый и яркие оттенки верхней одежды.

Стильный укороченный тренч. Фото из Instagram

Он идеально подойдет под классические брюки или джинсы. В более теплые дни его можно комбинировать с шортами. А его сочетание с платьем или юбкой придаст образу женственности и романтичности.

Рабочая куртка

Весной 2025 года куртки в стиле кантри стали ключевым трендом в верхней одежде. Эти модели, известные также как "рабочие", сочетают функциональность с эстетикой, создавая удобный и стильный образ.

Куртка в стиле кантри. Фото из Instagram

Такие куртки привлекают внимание большими накладными карманами, свободным кроем и контрастным воротником, который добавляет акцента. Носить куртки можно как с классическими костюмами и джинсами, так и с платьями.

Длинный тренч

Длинные тренчи также остаются ключевым элементом модного гардероба на весну этого сезона. Они удивляют богатой цветовой палитрой, которая подойдет к любому образу на любое событие. Кроме традиционных светлых тонов, дизайнеры предлагают черные, темно-синие, красные и другие яркие оттенки, которые добавляют образу индивидуальности.

Длинный тренч в светлом цвете. Фото из Instagram

Классическому фасону свежести и уникальности придают модифицированные тренчи с асимметричными элементами, комбинированными материалами и выделенными воротниками. Выбор длинного тренча этой весной позволит вам оставаться в тренде, сочетая комфорт и элегантность в повседневном гардеробе.

Несмотря на все тенденции моды, выбирая верхнюю одежду этой весной, обратите внимание на собственный стиль и комфорт, сочетая модные тенденции с индивидуальными предпочтениями.

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