Пальто з 2000-х знову в моді і має стильний вигляд

Дівчина в стильному пальті. Фото: Freepik

Пам’ятаєте те тепле пальто з дерев’яними ґудзиками-петлями, яке у 2000-х носили майже всі? Якщо воно досі висить у вашій шафі – вам пощастило. Мода на дафлкоти повернулася, і повернулася з розмахом. Це вже не просто ностальгія за минулим — це новий виток модного циклу, в якому класика отримала нове життя.

Про це повідомляє Who Whar Wear.

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Дафлкот почали носити ще в середині XX століття, а згодом він став улюбленцем не лише військових, а й модників. У 2000-х воно стало справжнім must-have: у гардеробах зірок шоубізнесу, студентів, і навіть дітей — усі мали таке пальто. Його носили Тейлор Свіфт, Алекса Чанг, Кейт Міддлтон, Хейлі Бібер. Здавалося, що він залишиться з нами назавжди. Але мода пішла далі, силуети змінилися, і дафлкот відійшов на другий план.

Пальто з оригінальними застібками. Фото з Instagram

Та вже у 2024 році все змінилося. Хлоя Севіньї, одна з найвпливовіших модних ікон, з’явилася в ньому на показі Marc Jacobs під час Тижня моди в Нью-Йорку. Цей вихід став сигналом — і для індустрії, і для шанувальників стилю: дафлкот знову актуальний. Не минуло й року, як ця модель з’явилася в колекціях Prada (осінь-зима 2023), Lemaire, Altuzarra та Burberry (осінь-зима 2024). А Тиждень моди сезону весна-літо 2025 ще раз підтвердив: Coach представив свою версію — легший, з неочікуваними деталями, але впізнаваний за формою.

Сучасні варіації дафлкота стали ще цікавішими. Дизайнери експериментують з формами та фактурами: класична вовна залишається, але з’являються моделі зі шкіри, деніму, водонепроникних тканин і навіть екохутра. У тренді оверсайз-силуети, подовжені моделі, великі капюшони, додаткові кишені, комбінування текстур. Замість традиційного темно-синього — бежевий, оливковий, винний, хакі, а також пастельні відтінки.

Пара в пальто. Фото з Instagram

Це той рідкісний випадок, коли річ із минулого має сучасний вигляд без втрати своєї сутності. Дафлкот — це не просто модна забаганка, а тепле, зручне і впізнаване пальто, яке легко вписується і в базовий гардероб, і в експериментальний образ. Його можна носити із широкими джинсами, сукнями, берцями, кросівками — універсальність на максимумі.

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