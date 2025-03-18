Наймодніші способи носити пояс у 2025 році — головний мікротренд весни

Як носити пояс у 2025 році — головний аксесуар цієї весни
Весна-літо 2025 — це справжнє повернення ременів у гардероб. Але цього разу не лише класичних шкіряних. У тренді вінтажні моделі, металеві ланцюги, тонкі пояски-шнурки — і всі вони чудово вписуються у сучасні образи. Цікаво те, що тепер пояс можна носити як завгодно: зі зсунутою пряжкою, навскіс чи залишивши кінчик вільно звисати. Така невимушеність має дуже стильний вигляд.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Можливо, ви вже помітили, як модниці додають пояси до пальт, комбінують їх з багатошаровими луками або обирають їх як яскравий акцент до повсякденних аутфітів. Якщо теж замислюєтеся, як інтегрувати цей аксесуар у власний стиль — ось кілька цікавих ідей.
В які образи ідеально впишеться ремінь
Ремінь поверх пальта або жакета
Це простий спосіб зробити навіть найстриманіший образ цікавішим. Для структурованих жакетів підійде ремінь середньої ширини, а от до об’ємного пальта краще обрати масивну модель, яка підкреслить силует.
Металевий ланцюг — стильний відголосок нульових
Такі пояси знову в моді. Їх носять не лише з джинсами, а й з сукнями або спідницями. Металевий акцент додає образу легкого бунтарства і глянцевого шику — особливо у поєднанні з total black або oversize-сорочками.
Бохо-настрій з поясом-шнурком
Якщо вам близький вільний, легкий стиль — обирайте ремені-шнурки в природних відтінках: теракотовому, пісочному, глиняному. Вони ідеально доповнять образи з легких тканин, мережива чи воланів.
Акцент на талії — навіть у простих речах
Навіть якщо ви вдягнули об’ємну сукню або м’який трикотажний светр, пояс легко зробить образ виразнішим. Корсетний варіант надасть трохи структури, а тоненький ремінець лише делікатно натякне на талію — і цього вже достатньо, щоб образ заграв по-новому.
В цілому, пояс — це не просто функціональна деталь. Це стильна прикраса, яка здатна змінити все в образі.
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