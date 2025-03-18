Наймодніші способи носити пояс у 2025 році — головний мікротренд весни

Дівчина зав'язує шнурок на поясі. Фото: Freepik

Весна-літо 2025 — це справжнє повернення ременів у гардероб. Але цього разу не лише класичних шкіряних. У тренді вінтажні моделі, металеві ланцюги, тонкі пояски-шнурки — і всі вони чудово вписуються у сучасні образи. Цікаво те, що тепер пояс можна носити як завгодно: зі зсунутою пряжкою, навскіс чи залишивши кінчик вільно звисати. Така невимушеність має дуже стильний вигляд.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Можливо, ви вже помітили, як модниці додають пояси до пальт, комбінують їх з багатошаровими луками або обирають їх як яскравий акцент до повсякденних аутфітів. Якщо теж замислюєтеся, як інтегрувати цей аксесуар у власний стиль — ось кілька цікавих ідей.

В які образи ідеально впишеться ремінь

Ремінь поверх пальта або жакета

Це простий спосіб зробити навіть найстриманіший образ цікавішим. Для структурованих жакетів підійде ремінь середньої ширини, а от до об’ємного пальта краще обрати масивну модель, яка підкреслить силует.

Ремінь поверх жакета. Фото з Instagram

Металевий ланцюг — стильний відголосок нульових

Такі пояси знову в моді. Їх носять не лише з джинсами, а й з сукнями або спідницями. Металевий акцент додає образу легкого бунтарства і глянцевого шику — особливо у поєднанні з total black або oversize-сорочками.

Металевий ремінь. Фото з Instagram

Бохо-настрій з поясом-шнурком

Якщо вам близький вільний, легкий стиль — обирайте ремені-шнурки в природних відтінках: теракотовому, пісочному, глиняному. Вони ідеально доповнять образи з легких тканин, мережива чи воланів.

Ремінь в бохо стилі. Фото з Instagram

Акцент на талії — навіть у простих речах

Навіть якщо ви вдягнули об’ємну сукню або м’який трикотажний светр, пояс легко зробить образ виразнішим. Корсетний варіант надасть трохи структури, а тоненький ремінець лише делікатно натякне на талію — і цього вже достатньо, щоб образ заграв по-новому.

Тоненький ремінець. Фото з Instagram

В цілому, пояс — це не просто функціональна деталь. Це стильна прикраса, яка здатна змінити все в образі.

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