Окуляри з 90-х знову в моді — як обрати свою пару

Дівчина в окулярах. Фото: Freepik

Мода циклічна, і цього разу в центрі уваги знову мінімалістичні окуляри з 90-х. У 2025 році вони набули більш елегантного вигляду, стали легшими та зручнішими. Зірки вже щосили носять ці моделі, а дизайнери пропонують свіже бачення культових форм.

В Elle розповіли про трендові окуляри детальніше.

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Овальні та круглі

Якщо не наважуєтеся на кардинальні експерименти, почніть із плавних ліній. Овальні або круглі моделі мають стриманий вигляд, але додають стилю правильного акценту. Ще кілька років тому такі оправи з’явилися в колекції Miu Miu, і відтоді лише ставали меншими та витонченішими.

Щоб створити гармонійний образ, обирайте оправи у м’яких відтінках — ніжно-кремовий, сірий або оливковий чудово передають ретро-естетику, водночас залишаючись сучасними. Вони доповнять як легкі сукні, так і базові джинси з білою сорочкою.

Овальні окуляри. Фото: Elle

Мінімалістичні із затемненими лінзами

Ще одна знакова тенденція — темні лінзи, які додають загадковості та шику. В 90-х їх носили найсміливіші, а сьогодні цей тренд повернувся у більш вишуканому стилі. Головне правило — ніякого надмірного декору, тільки лаконічність.

Поєднуйте ці окуляри з сучасними речами. Наприклад, просторий тренч і широкі джинси створять той самий баланс між вінтажем і актуальністю, як це роблять модники на вулицях Копенгагена.

Стильні окуляри. Фото: Elle

Прямокутні — "окуляри Bayonetta"

У TikTok вони вже стали хітом, і не дарма. Чіткі кути, графічні лінії — такий дизайн додає впевненості та характеру. Белла Хадід та Ріанна вже приміряли ці моделі, тож якщо хочеться мати ультрастильний вигляд, варто звернути увагу саме на них.

Прямокутні окуляри. Фото: Elle

Прямокутні окуляри особливо ефектний мають вигляд з гладко зачесаним волоссям та сучасними офісними луками: об’ємний блейзер, класична сорочка, мініспідниця в клітинку — і ви готові підкорювати світ, як Жизель Бюндхен у "Диявол носить Prada".

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