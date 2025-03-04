Очки из 90-х снова в моде — как выбрать свою пару

Девушка в очках. Фото: Freepik

Мода циклична, и на этот раз в центре внимания снова минималистичные очки из 90-х. В 2025 году они приобрели более элегантный вид, стали легче и удобнее. Звезды уже вовсю носят эти модели, а дизайнеры предлагают свежее видение культовых форм.

В Elle рассказали о трендовых очках подробнее.

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Овальные и круглые

Если не решаетесь на кардинальные эксперименты, начните с плавных линий. Овальные или круглые модели выглядят сдержанно, но добавляют стилю правильный акцент. Еще несколько лет назад такие оправы появились в коллекции Miu Miu, и с тех пор только становились меньше и изящнее.

Чтобы создать гармоничный образ, выбирайте оправы в мягких оттенках — нежно-кремовый, серый или оливковый отлично передают ретро-эстетику, при этом оставаясь современными. Они дополнят как легкие платья, так и базовые джинсы с белой рубашкой.

Овальные очки. Фото: Elle

Минималистичные с затемненными линзами

Еще одна знаковая тенденция — темные линзы, которые добавляют загадочности и шика. В 90-х их носили самые смелые, а сегодня этот тренд вернулся в более изысканном стиле. Главное правило — никакого чрезмерного декора, только лаконичность.

Сочетайте эти очки с современными вещами. Например, просторный тренч и широкие джинсы создадут тот самый баланс между винтажем и актуальностью, как это делают модники на улицах Копенгагена.

Стильные очки. Фото: Elle

Прямоугольные — "очки Bayonetta"

В TikTok они уже стали хитом, и не зря. Четкие углы, графические линии — такой дизайн добавляет уверенности и характера. Белла Хадид и Рианна уже примеряли эти модели, так что если хочется выглядеть ультрастильно, стоит обратить внимание именно на них.

Прямоугольные очки. Фото: Elle

Прямоугольные очки особенно эффектно смотрятся с гладко зачесанными волосами и современными офисными луками: объемный блейзер, классическая рубашка, мини-юбка в клетку — и вы готовы покорять мир, как Жизель Бюндхен в "Дьявол носит Prada".

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