Самые модные способы носить пояс в 2025 году - главный микротренд весны

Девушка завязывает шнурок на поясе. Фото: Freepik

Весна-лето 2025 — это настоящее возвращение ремней в гардероб. Но на этот раз не только классических кожаных. В тренде винтажные модели, металлические цепи, тонкие пояски-шнурки — и все они прекрасно вписываются в современные образы. Интересно то, что теперь пояс можно носить как угодно: со сдвинутой пряжкой, наискосок или оставив кончик свободно свисать. Такая непринужденность выглядит очень стильно.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Возможно, вы уже заметили, как модницы добавляют пояса к пальто, комбинируют их с многослойными луками или выбирают их как яркий акцент к повседневным аутфитам. Если тоже задумываетесь, как интегрировать этот аксессуар в собственный стиль — вот несколько интересных идей.

В какие образы идеально впишется ремень

Ремень поверх пальто или жакета

Это простой способ сделать даже самый сдержанный образ более интересным. Для структурированных жакетов подойдет ремень средней ширины, а вот к объемному пальто лучше выбрать массивную модель, которая подчеркнет силуэт.

Ремень поверх жакета. Фото из Instagram

Металлическая цепь — стильный отголосок нулевых

Такие пояса снова в моде. Их носят не только с джинсами, но и с платьями или юбками. Металлический акцент добавляет образу легкого бунтарства и глянцевого шика — особенно в сочетании с total black или oversize-рубашками.

Металлический ремень. Фото из Instagram

Бохо-настроение с поясом-шнурком

Если вам близок свободный, легкий стиль — выбирайте ремни-шнурки в природных оттенках: терракотовом, песочном, глиняном. Они идеально дополнят образы из легких тканей, кружева или воланов.

Ремень в бохо стиле. Фото из Instagram

Акцент на талии — даже в простых вещах

Даже если вы надели объемное платье или мягкий трикотажный свитер, пояс легко сделает образ более выразительным. Корсетный вариант придаст немного структуры, а тоненький ремешок лишь деликатно намекнет на талию — и этого уже достаточно, чтобы образ заиграл по-новому.

Тоненький ремешок. Фото из Instagram

В целом, пояс — это не просто функциональная деталь. Это стильное украшение, которое способно изменить все в образе.

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