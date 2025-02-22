Найкраще пальто для весни-2025 — ви закохаєтесь у нього

Дівчина в пальто. Фото: Freepik

Якщо говорити про стиль, який не виходить із моди десятиліттями, то чорне пальто завжди буде безпрограшним вибором. Його носять усі — від світових модниць до тих, хто просто хоче мати стильний вигляд без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому чорне пальто — це ідеальний вибір на усі сезони

Чорне пальто — це не просто ще один елемент гардероба, це справжня модна база. Його легко адаптувати до будь-якого образу: вдень із джинсами та зручними черевиками, увечері — з сукнею та підборами. Його магія в тому, що воно завжди додає образу аристократичності, навіть якщо ви просто накинули його на плечі. Мало того, його довжина працює на створення силуету: витягує фігуру, додає стрункості, робить рухи граціознішими.

Чорне пальто в елегантному образі. Фото з Instagram

Якщо подивитися на останні колекції осінь-зима 2024/2025, довге чорне пальто знову стало головним героєм подіумів. У дизайнерських варіантах зустрічаються як класичні мінімалістичні моделі, так і трендові оверсайз із широкими плечима чи поясами, які підкреслюють талію. У модному середовищі це пальто стало ніби сучасною бронею — у ньому можна мати впевнений та стильний вигляд в будь-яку погоду.

Як його носити у повсякденному житті

Тут вибір величезний. Можна стилізувати його з грубими чоботами та шарфом для затишного зимового образу. Якщо хочеться більш елегантного вигляду — достатньо додати класичні штани, гольф і акуратні ботильйони. А найпростіший варіант, який завжди працює: базові джинси, біла футболка й пальто на плечах.

Розслаблений образ з пальто. Фото з Instagram

Якщо стоїть питання про довговічність і універсальність, то чорне пальто — це позачасова класика. Це річ, яка буде служити не один сезон, підлаштовуючись під модні тенденції, але не втрачаючи своєї актуальності. У ньому завжди можна мати дорогий і стильний вигляд, незалежно від ситуації.

Раніше ми писали про те, яке вінтажне пальто з 2000-х знову почали носити в цьому сезоні.

Також ми ділились порадами, як можна модно стилізувати пальто в образі.