Пальто из 2000-х снова в моде и смотрится стильно

Девушка в стильном пальто. Фото: Freepik

Помните то теплое пальто с деревянными пуговицами-петлями, которое в 2000-х носили почти все? Если оно до сих пор висит в вашем шкафу - вам повезло. Мода на дафлкоты вернулась, и вернулась с размахом. Это уже не просто ностальгия по прошлому - это новый виток модного цикла, в котором классика получила новую жизнь.

Об этом сообщает Who Whar Wear.

Читайте также:

Пальто с историей, которое вернулось в моду

Дафлкот начали носить еще в середине XX века, а впоследствии он стал любимцем не только военных, но и модников. В 2000-х оно стало настоящим must-have: в гардеробах звезд шоу-бизнеса, студентов, и даже детей — все имели такое пальто. Его носили Тейлор Свифт, Алекса Чанг, Кейт Миддлтон, Хейли Бибер. Казалось, что оно останется с нами навсегда. Но мода пошла дальше, силуэты изменились, и дафлкот отошел на второй план.

Пальто с оригинальными застежками. Фото из Instagram

Но уже в 2024 году все изменилось. Хлоя Севиньи, одна из самых влиятельных модных икон, появилась в нем на показе Marc Jacobs во время Недели моды в Нью-Йорке. Этот выход стал сигналом — и для индустрии, и для поклонников стиля: дафлкот снова актуален. Не прошло и года, как эта модель появилась в коллекциях Prada (осень-зима 2023), Lemaire, Altuzarra и Burberry (осень-зима 2024). А Неделя моды сезона весна-лето 2025 еще раз подтвердила: Coach представил свою версию — более легкую, с неожиданными деталями, но узнаваемую по форме.

Современные вариации дафлкота стали еще интереснее. Дизайнеры экспериментируют с формами и фактурами: классическая шерсть остается, но появляются модели из кожи, денима, водонепроницаемых тканей и даже экомеха. В тренде оверсайз-силуэты, удлиненные модели, большие капюшоны, дополнительные карманы, комбинирование текстур. Вместо традиционного темно-синего — бежевый, оливковый, винный, хаки, а также пастельные оттенки.

Пара в пальто. Фото из Instagram

Это тот редкий случай, когда вещь из прошлого выглядит современно без потери своей сущности. Дафлкот — это не просто модная прихоть, а теплое, удобное и узнаваемое пальто, которое легко вписывается и в базовый гардероб, и в экспериментальный образ. Его можно носить с широкими джинсами, платьями, берцами, кроссовками — универсальность на максимуме.

Ранее мы писали о том, что Андре Тан назвал модель трендовой верхней одежды этого сезона.

Также мы сообщали, с чем носить главный аксессуар этого сезона.