Плащ, как у Леси Никитюк - главный тренд весны-2025

Леся Никитюк. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Весна 2025 в моде проходит под знаком тренча — стильного плаща, который вернулся в гардеробы с новой силой. Эта верхняя одежда давно перестала быть просто классикой — теперь она легко вписывается в самые разные образы, от романтических до спортивных. Ее носят все — от звезд до студентов, от офисных работниц до модниц из TikTok.

Телеведущая Леся Никитюк показала собственный стильный образ с тренчем в Instagram.

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Как выглядит образ Никитюк с тренчем

Она не впервые удивляет своих подписчиков удачными луками — и на этот раз попала прямо в тренд. На фото из Instagram она появилась в длинном тренче из ткани с эффектом состаренности. Такая модель имеет особый шарм — немного винтажный, но при этом очень современный.

Леся сочетала плащ с футболкой, клетчатой рубашкой, джинсами с леопардовым принтом и грубыми ботинками. Аксессуар — большая черная сумка. Получилось дерзко, удобно и стильно. Именно такой образ соответствует духу весны — немного свободы, немного бунта и максимум комфорта.

Стильный образ Никитюк. Фото из Instagram

С чем еще носить тренч этой весной

С платьем или макси-юбкой. Идеально сочетается с ботильонами или аккуратными туфлями.

Идеально сочетается с ботильонами или аккуратными туфлями. Белая рубашка + брюки. Если надо выглядеть собранно — это комбо беспроигрышное. Добавьте тренч — и образ сразу "играет". Подойдут как классические, так и широкие брюки.

Если надо выглядеть собранно — это комбо беспроигрышное. Добавьте тренч — и образ сразу "играет". Подойдут как классические, так и широкие брюки. Футболка и джинсы. Простой вариант, который работает всегда. Белую футболку, синие джинсы, кроссовки — и тренч сверху. То, что нужно для прогулки, кофе с подругой или поездки в город.

Простой вариант, который работает всегда. Белую футболку, синие джинсы, кроссовки — и тренч сверху. То, что нужно для прогулки, кофе с подругой или поездки в город. Монохром. Выбирайте вещи одного цвета — например, все бежевое или черное. Тренч такого же оттенка добавляет образу завершенности и изысканности.

Выбирайте вещи одного цвета — например, все бежевое или черное. Тренч такого же оттенка добавляет образу завершенности и изысканности. С кроссовками и спортивными штанами. Плащ плюс худи или футболка, спортивные штаны и любимые кроссовки — и вы будете готовы к активному дню.

Тренч в образе. Фото из Instagram

Одним словом, тренч — это как белая футболка: подходит всем и почти со всем. И хотя его считают классикой, весна 2025 доказывает, что эта одежда умеет быть совершенно разной — немного мятежной, немного романтичной, а иногда даже спортивной. Главное — не бояться экспериментировать.

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