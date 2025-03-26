Тренчі, які варто мати у 2025 році — інвестиція не на один сезон

Стильні тренчі на всі часи — найкращі моделі весни-2025
Цієї весни класичний бежевий тренч трохи відступив на другий план. І не дивно — модні тренди сезону стали сміливішими, а разом із ними зросло й бажання експериментувати з кольором, фактурами та формою. Звісно, пальто відтінку butter yellow чи куртка з бахромою можуть затьмарити звичний тренч. Але це зовсім не означає, що для нього більше не знайдеться місця у вашому гардеробі. Просто зараз він має інакший вигляд.
В Cosmopolitan розповіли, на які моделі варто звернути увагу навесні 2025 року.
Тренчі, що будуть актуальні не один сезон
Якщо шукаєте щось свіже та сучасне — зверніть увагу на тренчі з кольорової екошкіри. Асиметричний крій, незвичні відтінки, об’ємні деталі — усе це робить образ більш виразним. Такі речі чудово поєднують практичність з акцентом на стиль.
Ретро повертається
У моді знову ретро-силуети. Максимально лаконічні тренчі з гострими комірцями — для поціновувачів стриманого стилю. А якщо хочеться чогось драматичнішого, радимо звернути увагу на об’ємні моделі у стилі 80-х з масивними плечима. Такі речі ніби додають впевненості.
Для тих, хто шукає ніжність у деталях — весна 2025 пропонує романтичні моделі. Тренчі з аплікаціями, виконані у пастельних тонах, інколи напівпрозорі, майже невагомі. Особливо цікавий мають вигляд короткі варіанти в бохо-естетиці — радше як накидки, що створюють відчуття свободи.
Як ми бачимо, цієї весни тренч не просто захищає від вітру — він розповідає історію. Обирайте той, який найкраще доповнить ваш настрій, характер і погляд на моду.
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