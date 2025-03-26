Тренчи, которые стоит иметь в 2025 году — инвестиция не на один сезон

Девушка в стильном тренче. Фото: Freepik

Этой весной классический бежевый тренч немного отступил на второй план. И неудивительно — модные тренды сезона стали смелее, а вместе с ними возросло и желание экспериментировать с цветом, фактурами и формой. Конечно, пальто оттенка butter yellow или куртка с бахромой могут затмить привычный тренч. Но это вовсе не означает, что для него больше не найдется места в вашем гардеробе. Просто сейчас он выглядит иначе.

В Cosmopolitan рассказали, на какие модели стоит обратить внимание весной 2025 года.

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Если ищете что-то свежее и современное — обратите внимание на тренчи из цветной эко-кожи. Асимметричный крой, необычные оттенки, объемные детали — все это делает образ более выразительным. Такие вещи прекрасно сочетают практичность с акцентом на стиль.

Bottega Veneta. Фото: Cosmopolitan

Ретро возвращается

В моде снова ретро-силуэты. Максимально лаконичные тренчи с острыми воротничками — для ценителей сдержанного стиля. А если хочется чего-то более драматичного, советуем обратить внимание на объемные модели в стиле 80-х с массивными плечами. Такие вещи будто придают уверенности.

Stella McCartney. Фото: Cosmopolitan

Для тех, кто ищет нежность в деталях — весна 2025 предлагает романтичные модели. Тренчи с аппликациями, выполненные в пастельных тонах, иногда полупрозрачные, почти невесомые. Особенно интересно выглядят короткие варианты в бохо-эстетике — скорее как накидки, создающие ощущение свободы.

Chloe. Фото: Cosmopolitan

Как мы видим, этой весной тренч не просто защищает от ветра — он будто рассказывает историю. Выбирайте тот, который лучше всего дополнит ваше настроение, характер и взгляд на моду.

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