Брюки на лето, что заменят все остальное — легкие, трендовые, удобные

Светлые брюки. Фото: Pixabay

Этим летом все модницы буквально влюблены в одну вещь — белые льняные брюки. Их носят инфлюенсеры, звезды, блогеры. Они появляются на витринах магазинов, на страницах модных журналов и на каждом втором фото в Instagram. И неудивительно — они стали настоящим must-have сезона. Идеальные на вид и еще лучше на ощупь.

Об этом пишет Who What Wear.

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Лен — это материал, который летом работает на тебя. Он "дышит", не парит, поглощает влагу, а потом быстро сохнет. Когда температура зашкаливает, в льняных брюках остается ощущение легкости, будто вы только что вышли из кондиционированной комнаты. Белый цвет к тому же не притягивает солнце, а еще освежает лицо, подчеркивает загар и делает образ чистым, легким, будто из рекламы духов.

Льняные брюки. Фото из Instagram

И главное, что эти брюки подходят каждой. Если фигура стройная — они добавляют элегантности. Если формы пышные — правильно подобранный крой деликатно подчеркивает талию и удлиняет ноги. Особенно эффектно смотрятся модели с высокой посадкой и легким расклешением.

Белые брюки в образе. Фото из Instagram

Комбинировать их — сплошное удовольствие.

Для отдыха или пляжного ужина наденьте их с легкой льняной рубашкой, топом и сандалиями. Добавьте плетеную сумку и шляпу — вот и образ, словно с обложки.

Для офиса выбирайте вариант с подчеркнутыми стрелками, добавьте жилет или пиджак oversize, балетки или мюли и получите сдержанную, но не скучную классику.

А если вечером планируется коктейль или свидание — сочетайте льняные брюки с топом-бюстье, серьгами-кольцами и босоножками на каблуке. Это очень женственно, стильно и по-летнему изысканно.

Инфлюенсеры уже давно назвали белые льняные брюки "волшебной палочкой" гардероба: не парят, не сковывают, и всегда выглядят дорого. Так что если ищете одну вещь, которая точно окупит себя этим летом, — вот она.

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