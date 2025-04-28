С чем носить джинсы весной 2025 - лучшие варианты обуви

Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Джинсы — это как старые добрые друзья. Всегда рядом, всегда спасают, когда "нечего надеть". Простые синие, немного потертые или с блестками — такие джинсы всегда в моде, просто каждый сезон приходят с новыми фишками. Весна-2025 точно не исключение.

В Cosmopolitan рассказали больше об этом.

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Но суть не только в самих джинсах, а в том, как их носить. Потому что правильная обувь или верх может сделать лук на миллион. Например, total denim — образ полностью из денима — это сейчас мастхэв среди инфлюенсеров. Но если хочется немного добавить игривости, меняйте обувь. Она реально делает все настроение.

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Балетки Mary Jane

Такие мягкие, женственные, с ремешком — идеально подойдут к джинсам, если хочется образа с намеком на французский шик и легкое ретро. Попробуйте бордовые или зеленые, или же выберите с каким-то интересным принтом. Они сделают даже самые простые джинсы особенными.

Балетки Mary Jane. Фото из Instagram

Кроссовки в стиле ретро

Никакой массивности, только простые силуэты из цветной замши. Выглядят очень стильно и будто вы где-то в 90-х, но совсем по-современному. Джинсы плюс такие кроссовки — комфортно, но с фишкой.

Кроссовки. Фото из Instagram

Каблуки kitten heel

Эти маленькие каблучки настоящий тренд. Туфли, мюли, ботильоны — выбирайте то, что по душе. Они сделают джинсы не просто повседневным вариантом, а настоящим fashion-луком. Ощущается легкий намек на деловой стиль, но без излишней строгости.

Каблуки kitten heel. Фото из Instagram

Таким образом, джинсы вполне могут быть вашим полотном для модных экспериментов. И не важно, что вы выберете — классические или с блестками — главное, как вы их подадите.

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