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Идеальные сочетания джинсов и обуви на весну 2025 года

28 апреля 2025 18:10
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
С чем носить джинсы весной 2025 - лучшие варианты обуви
Девушка в джинсах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Джинсы — это как старые добрые друзья. Всегда рядом, всегда спасают, когда "нечего надеть". Простые синие, немного потертые или с блестками — такие джинсы всегда в моде, просто каждый сезон приходят с новыми фишками. Весна-2025 точно не исключение.

В Cosmopolitan рассказали больше об этом.

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Но суть не только в самих джинсах, а в том, как их носить. Потому что правильная обувь или верх может сделать лук на миллион. Например, total denim — образ полностью из денима — это сейчас мастхэв среди инфлюенсеров. Но если хочется немного добавить игривости, меняйте обувь. Она реально делает все настроение.

Какие сочетания в одежде будут в тренде этой весной

Балетки Mary Jane

Такие мягкие, женственные, с ремешком — идеально подойдут к джинсам, если хочется образа с намеком на французский шик и легкое ретро. Попробуйте бордовые или зеленые, или же выберите с каким-то интересным принтом. Они сделают даже самые простые джинсы особенными.

Балетки, що ідеально доповнять джинси
Балетки Mary Jane. Фото из Instagram

Кроссовки в стиле ретро

Никакой массивности, только простые силуэты из цветной замши. Выглядят очень стильно и будто вы где-то в 90-х, но совсем по-современному. Джинсы плюс такие кроссовки — комфортно, но с фишкой.

Кросівки, що доповнять будь-який образ
Кроссовки. Фото из Instagram

Каблуки kitten heel

Эти маленькие каблучки настоящий тренд. Туфли, мюли, ботильоны — выбирайте то, что по душе. Они сделают джинсы не просто повседневным вариантом, а настоящим fashion-луком. Ощущается легкий намек на деловой стиль, но без излишней строгости.

Підбори додадуть жіночності образу
Каблуки kitten heel. Фото из Instagram

Таким образом, джинсы вполне могут быть вашим полотном для модных экспериментов. И не важно, что вы выберете — классические или с блестками — главное, как вы их подадите.

Ранее мы писали о том, как носить джинсы из 80-х, которые неожиданно вернулись в моду.

Также мы сообщали, какие универсальные джинсы носить в этом году.

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