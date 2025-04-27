Скейтерські джинси повертаються в моду — з чим їх носити

Заполонили Pinterest — які джинси стали хітом цього сезону
Суперпопулярними в цьому сезоні стали джинси-скейтери, які вже заполонили ввесь Pinterest. Вони мають завищену талію, вільні та дещо задовгі. Найпопулярнішими є сині моделі, сірі та чорні. Ці джинси не підійдуть для стриманих класичних образів, але будуть зручним варіантом на щодень.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
З чим носити джинси-скейтери
Скейтерські джинси та топ з довгим рукавом
З джинсами-скейтерами можна легко зробити стильні образи, які будуть пасувати кожній. Ця модель вдало поєднується з приталеними топами з довгим рукавом.
Джинси-скейтери та майка
Якщо вам подобаються вузькі крої, вибирайте кроп-топ або майку. Вони ідеально пасуватимуть під скейтерські джинси. Цей образ вдало підкреслить вашу фігуру.
Скейтерські джинси та вільна футболка
Ідеальним комбо також буде поєднання широкої футболки й джинсів-скейтерів. Ви будете почуватись комфортно та зручно в такому образу й матимете стильний вигляд.
Якщо вам подобається стиль та невимушеність, джинси-скейтери точно підійдуть вам. Поєднуйте їх з футболками чи топами, низькими кросівками й бейсболкою.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Настя Каменських показала стильний образ на весну. Зірка обрала трендові джинси цього сезону.
Також ми розповідали про те, що у моду повернулись джинси з 80-х. Вони стали популярними через свою універсальність.
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