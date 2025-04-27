Скейтерські джинси повертаються в моду — з чим їх носити

Джинси, кепка та окуляри. Фото: Freepik

Суперпопулярними в цьому сезоні стали джинси-скейтери, які вже заполонили ввесь Pinterest. Вони мають завищену талію, вільні та дещо задовгі. Найпопулярнішими є сині моделі, сірі та чорні. Ці джинси не підійдуть для стриманих класичних образів, але будуть зручним варіантом на щодень.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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З чим носити джинси-скейтери

Скейтерські джинси та топ з довгим рукавом

З джинсами-скейтерами можна легко зробити стильні образи, які будуть пасувати кожній. Ця модель вдало поєднується з приталеними топами з довгим рукавом.

Ідея для образу з джинсами-скейтерами. Фото з Instagram

Чорні джинси-скейтери та топ з довгим рукавом. Фото з Instagram

Образ з чорними джинсами-скейтерами. Фото з Instagram

Джинси-скейтери та майка

Якщо вам подобаються вузькі крої, вибирайте кроп-топ або майку. Вони ідеально пасуватимуть під скейтерські джинси. Цей образ вдало підкреслить вашу фігуру.

Джинси-скейтери та майка. Фото з Instagram

Короткий білий топ та джинси-скейтери. Фото з Instagram

Скейтерські джинси та вільна футболка

Ідеальним комбо також буде поєднання широкої футболки й джинсів-скейтерів. Ви будете почуватись комфортно та зручно в такому образу й матимете стильний вигляд.

Джинси та широка футболка. Фото з Instagram

Джинси-скейтери та біла вільна футболка. Фото з Instagram

Якщо вам подобається стиль та невимушеність, джинси-скейтери точно підійдуть вам. Поєднуйте їх з футболками чи топами, низькими кросівками й бейсболкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Настя Каменських показала стильний образ на весну. Зірка обрала трендові джинси цього сезону.

Також ми розповідали про те, що у моду повернулись джинси з 80-х. Вони стали популярними через свою універсальність.