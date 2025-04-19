Каменських показала трендові джинси цієї весни — з чим носити їх

Співачка Настя Каменських. Фото з Instagram

Настя Каменських відома своїм стилем та любов'ю до красивих речей. Цього разу співачка показалась у трендових джинсах вільного крою. Весняний образ вже завоював серця модниць.

Світлини Настя Каменських опублікувала в Instagram.

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Співачка замилувала фоловерів образом. Каменських поєднала стиль та комфорт, обравши джинси вільного крою та світлу сорочку.

"Весна для мене — не тільки про погоду. Це про внутрішнє "легше". Коли знімаєш не лише пальто, а й зайве — в думках і відчуттях. Обираєш комфорт замість ускладнень. Речі, в яких зручно жити, сміятися, працювати й обіймати. Весна вчить бути собою", — так прокоментувала свій образ Каменських.

Стильний образ на весну від Насті Каменських. Фото з Instagram

Настя Каменських у стильних джинсах та сорочці. Фото з Instagram

Каменських обрала для весняного аутфіту джинси баггі світло-блакитного кольору. Вони ідеально поєднались з унікальною сорочкою у біло-блакитних тонах. Довершили образ масивні срібні сережки.

Настя Каменських. Фото з Instagram

Настя Каменських у весняному аутфіті. Фото з Instagram

Баггі є трендовими вже декілька сезонів поспіль. Їх можна поєднувати з футболками, сорочками чи жакетами. Ця модель завоювала прихильність модниць через свою зручність, практичність та витонченість.

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