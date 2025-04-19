Каменских показала трендовые джинсы этой весны — с чем носить их

Берем на заметку — Каменских показала стильный весенний образ
Настя Каменских известна своим стилем и любовью к красивым вещам. На этот раз певица показалась в трендовых джинсах свободного кроя. Весенний образ уже завоевал сердца модниц.
Фотографии Настя Каменских опубликовала в Instagram.
Модный весенний образ от Каменских
Певица очаровала фолловеров образом. Каменских соединила стиль и комфорт, выбрав джинсы свободного кроя и светлую рубашку.
"Весна для меня — не только о погоде. Это о внутреннем "легче". Когда снимаешь не только пальто, но и лишнее — в мыслях и ощущениях. Выбираешь комфорт вместо осложнений. Вещи, в которых удобно жить, смеяться, работать и обнимать. Весна учит быть собой", — так прокомментировала свой образ Каменских.
Каменских выбрала для весеннего аутфита джинсы багги светло-голубого цвета. Они идеально сочетались с уникальной рубашкой в бело-голубых тонах. Довершили образ массивные серебряные серьги.
Багги являются трендовыми уже несколько сезонов подряд. Их можно сочетать с футболками, рубашками или жакетами. Эта модель завоевала расположение модниц из-за своего удобства, практичности и изящества.
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