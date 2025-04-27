Скейтерские джинсы возвращаются в моду — с чем их носить

Заполонили Pinterest — какие джинсы стали хитом этого сезона
Суперпопулярными в этом сезоне стали джинсы-скейтеры, которые уже заполонили весь Pinterest. Они имеют завышенную талию, свободные и несколько длинноватые. Самыми популярными являются синие модели, серые и черные. Эти джинсы не подойдут для сдержанных классических образов, но будут удобным вариантом на каждый день.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
С чем носить джинсы-скейтеры
Скейтерские джинсы и топ с длинным рукавом
С джинсами-скейтерами можно легко сделать стильные образы, которые будут подходить каждой. Эта модель удачно сочетается с приталенными топами с длинным рукавом.
Джинсы-скейтеры и майка
Если вам нравятся узкие крои, выбирайте кроп-топ или майку. Они идеально подойдут под скейтерские джинсы. Этот образ удачно подчеркнет вашу фигуру.
Скейтерские джинсы и свободная футболка
Идеальным комбо также будет сочетание широкой футболки и джинсов-скейтеров. Вы будете чувствовать себя комфортно и удобно в таком образе и будете выглядеть стильно.
Если вам нравится стиль и непринужденность, джинсы-скейтеры точно подойдут вам. Сочетайте их с футболками или топами, низкими кроссовками и бейсболкой.
Напомним, ранее мы писали о том, что Настя Каменских показала стильный образ на весну. Звезда выбрала трендовые джинсы этого сезона.
Также мы рассказывали о том, что в моду вернулись джинсы из 80-х. Они стали популярными из-за своей универсальности.
Читайте Новини.LIVE!