Скейтерские джинсы возвращаются в моду — с чем их носить

Джинсы, кепка и очки. Фото: Freepik

Суперпопулярными в этом сезоне стали джинсы-скейтеры, которые уже заполонили весь Pinterest. Они имеют завышенную талию, свободные и несколько длинноватые. Самыми популярными являются синие модели, серые и черные. Эти джинсы не подойдут для сдержанных классических образов, но будут удобным вариантом на каждый день.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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С чем носить джинсы-скейтеры

Скейтерские джинсы и топ с длинным рукавом

С джинсами-скейтерами можно легко сделать стильные образы, которые будут подходить каждой. Эта модель удачно сочетается с приталенными топами с длинным рукавом.

Идея для образа с джинсами-скейтерами. Фото из Instagram

Черные джинсы-скейтеры и топ с длинным рукавом. Фото из Instagram

Образ с черными джинсами-скейтерами. Фото из Instagram

Джинсы-скейтеры и майка

Если вам нравятся узкие крои, выбирайте кроп-топ или майку. Они идеально подойдут под скейтерские джинсы. Этот образ удачно подчеркнет вашу фигуру.

Джинсы-скейтеры и майка. Фото из Instagram

Короткий белый топ и джинсы-скейтеры. Фото из Instagram

Скейтерские джинсы и свободная футболка

Идеальным комбо также будет сочетание широкой футболки и джинсов-скейтеров. Вы будете чувствовать себя комфортно и удобно в таком образе и будете выглядеть стильно.

Джинсы и широкая футболка. Фото из Instagram

Джинсы-скейтеры и белая свободная футболка. Фото из Instagram

Если вам нравится стиль и непринужденность, джинсы-скейтеры точно подойдут вам. Сочетайте их с футболками или топами, низкими кроссовками и бейсболкой.

Напомним, ранее мы писали о том, что Настя Каменских показала стильный образ на весну. Звезда выбрала трендовые джинсы этого сезона.

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