Штани, які замінять джинси цього сезону — топова альтернатива

Штани. Фото: Freepik

Якщо зайти в будь-який вінтажний магазин, майже гарантовано натрапите на камуфляжні штани. Їх там завжди повно. І хоч придумали їх колись для того, щоб ховатися, сьогодні вони, навпаки, кричать про себе на повен голос. Цієї весни камуфляж серйозно налаштований потіснити джинси й зайняти їх місце в міських образах.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Разом із модою на робочий одяг — усі ці комбінезони, куртки з купою кишень та грубі чоботи — камуфляжні штани повертаються в гру. І це не просто про моду, а про стиль із характером. Вони знову стають тією річчю, яку легко знайти в секонді, але не так просто пройти повз. Бо одразу виникає питання: з чим їх носити, щоб мати крутий вигляд, а не такий, ніби щойно з полігону?

Дівчина в камуфляжних штанах. Фото з Instagram

Камуфляж легко міксується з будь-яким настроєм і стилем. Вільна смугаста сорочка? Чому б і ні! Бомбер? Саме те. Хтось додає до камуфляжних штанів вовняний жакет і босоніжки на підборах, і це має супер стильний вигляд. Інші ж поєднують їх із футболкою з номером футболіста — виходить зухвалий спортивний образ.

Рожеві камуфляжні штани. Фото з Instagram

А ще модниці починають експериментувати не тільки зі штанами, а й із камуфляжними спідницями. Уявіть: мідіспідниця з камуфляжем та яскраві червоні балетки. Має сміливий й незвичний вигляд, але саме це зараз у тренді — порушувати правила.

Тож якщо давно думали, чи варто додати камуфляж у свій гардероб, — це знак. Не роздумуйте довго. Приміряйте, пробуйте, експериментуйте. Камуфляж сьогодні — це про свободу вибору та свій особливий погляд на моду.

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