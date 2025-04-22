Брюки, которые заменят джинсы в этом сезоне — топовая альтернатива

Штаны. Фото: Freepik

Если зайти в любой винтажный магазин, почти гарантированно наткнетесь на камуфляжные штаны. Их там всегда полно. И хоть придумали их когда-то для того, чтобы прятаться, сегодня они, наоборот, кричат о себе во весь голос. Этой весной камуфляж серьезно настроен потеснить джинсы и занять их место в городских образах.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Как камуфляжные брюки оказались в трендах

Вместе с модой на рабочую одежду — все эти комбинезоны, куртки с кучей карманов и грубые сапоги — камуфляжные брюки возвращаются в игру. И это не просто о моде, а о стиле с характером. Они снова становятся той вещью, которую легко найти в секонде, но не так просто пройти мимо. Потому что сразу возникает вопрос: с чем их носить, чтобы выглядеть круто, а не так, будто только что с полигона?

Девушка в камуфляжных штанах. Фото из Instagram

Камуфляж легко миксуется с любым настроением и стилем. Свободная полосатая рубашка? Почему бы и нет! Бомбер? В самый раз. Кто-то добавляет к камуфляжным брюкам шерстяной жакет и босоножки на каблуках, и это выглядит супер стильно. Другие же сочетают их с футболкой с номером футболиста — получается дерзкий спортивный образ.

Розовые камуфляжные брюки. Фото из Instagram

А еще модницы начинают экспериментировать не только с брюками, но и с камуфляжными юбками. Представьте: миди-юбка с камуфляжем и яркие красные балетки. Выглядит смело и необычно, но именно это сейчас в тренде — нарушать правила.

Так что если давно думали, стоит ли добавить камуфляж в свой гардероб, — это знак. Не раздумывайте долго. Примеряйте, пробуйте, экспериментируйте. Камуфляж сегодня — это про свободу выбора и свой особый взгляд на моду.

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