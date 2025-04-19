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Тренд сезону — штани-кюлоти, які пасують кожній фігурі

19 квітня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Штани-кюлоти підкорюють тренди — з чим носити у 2025 році
Дівчина в штанах. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Кюлоти знову в грі, і цього разу, здається, надовго. Ці широкі штани довжиною трохи нижче коліна ми вже носили, потім відклали кудись на антресолі, а тепер дістали знову.  Бо цього сезону вони стали несподіваним фаворитом у модних дівчат. 

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Хтось скаже, що це лише сплеск ностальгії. Але ні — це, швидше, відповідь на головне бажання сезону: носити щось зручне, легке й при цьому мати розкішний вигляд.

Незвичайний фасон штанів в тренді цього року
Штани-кюлоти. Фото з Instagram

Секрет кюлотів у їхньому силуеті — ніби спідниця, але все ж штани. Вони не обтягують, не сковують рухи, гарно тримають форму й роблять образ трішки драматичним. Щиколотки відкриті, талія підкреслена — мінімум зусиль, максимум ефекту. У моді знову чіткі лінії, гра з пропорціями й тканини, які не просто мають гарний вигляд, а ще й "дихають".

Ще один цікавий факт: кюлоти мають коріння в східній традиції, де вільний одяг завжди вважався ознакою елегантності. Саме на це зробили ставку такі дизайнери, як Yohji Yamamoto та Kenzo, коли переосмислювали класичний фасон у своїх колекціях. Вони додавали візерунки, абстракції, текстури, і кожен варіант нагадував справжній витвір мистецтва.

Ці штани ідеальний вибір на кожен день
Костюм зі кюлотами. Фото з Instagram

Сьогодні кюлоти носять з чим завгодно — від лаконічних сорочок до об’ємних жакетів, від базових футболок до кардиганів у стилі "бабусиного пледа". І це головне: вони підлаштовуються під будь-який настрій. Хочете бути стриманою, то обирайте чорні. Для літа ідеально підходить білий колір. За бажанням сміливо беріть яскраві і не бійтеся комбінувати зі спортивним взуттям чи босоніжками.

Раніше ми писали про те, які штани стануть хітом літнього сезону.

Також ми повідомляли, як цікаво можна обіграти в образі спортивні штани на прикладі Даші Квіткової.

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