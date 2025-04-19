Брюки-кюлоты покоряют тренды — с чем носить в 2025 году

Девушка в штанах. Фото: Freepik

Кюлоты снова в игре, и на этот раз, кажется, надолго. Эти широкие брюки длиной чуть ниже колена мы уже носили, потом отложили куда-то на антресоли, а теперь достали снова. Потому что в этом сезоне они стали неожиданным фаворитом у модных девушек.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Брюки, заслуживающие внимания в этом сезоне

Кто-то скажет, что это лишь всплеск ностальгии. Но нет — это скорее ответ на главное желание сезона: носить что-то удобное, легкое и при этом выглядеть роскошно.

Брюки-кюлоты. Фото из Instagram

Секрет кюлотов в их силуэте — вроде бы юбка, но все же брюки. Они не обтягивают, не сковывают движения, хорошо держат форму и делают образ немного драматичным. Щиколотки открыты, талия подчеркнута — минимум усилий, максимум эффекта. В моде снова четкие линии, игра с пропорциями и ткани, которые не просто красиво выглядят, а еще и "дышат".

Еще один интересный факт: кюлоты уходят корнями в восточную традицию, где свободная одежда всегда считалась признаком элегантности. Именно на это сделали ставку такие дизайнеры, как Yohji Yamamoto и Kenzo, когда переосмысливали классический фасон в своих коллекциях. Они добавляли узоры, абстракции, текстуры и каждый вариант напоминал настоящее произведение искусства.

Костюм с кюлотами. Фото из Instagram

Сегодня кюлоты носят с чем угодно — от лаконичных рубашек до объемных жакетов, от базовых футболок до кардиганов в стиле "бабушкиного пледа". И это главное: они подстраиваются под любое настроение. Хотите быть сдержанной, то выбирайте черные. Для лета идеально подходит белый цвет. По желанию смело берите яркие и не бойтесь комбинировать со спортивной обувью или босоножками.

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