Трендові босоніжки 2025 — ці моделі стануть вашими улюбленими

Босоніжки. Фото: Freepik

Босоніжки T-Bar знову на вершині моди і цього разу мають ще крутіший вигляд. Колись у 1940–1950-х їх надягали на найособливіші вечори, у 2000-х це була справжня зірка гламурних вечірок, а сьогодні вони знову запалюють подіуми. Навесні й влітку 2025-го T-Bar-босоніжки стали синонімом ідеального стилю: мінімалістичні, але при цьому неймовірно виразні. І головне завжди елегантні.

Про це пише Vogue.

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На шоу Christopher Esber ця взуттєва класика поєднувалася з білою сукнею-галтером і прозорою блузою з пишними рукавами. А на ногах чорні босоніжки T-Bar, які довели, що справжня елегантність буває легкою та невимушеною. Giorgio Armani повернув моду на сукню поверх штанів: блискучі сатинові штани, легка сукня з торочками й сяючі босоніжки T-Bar — ідеальний приклад витонченого стилю.

Christopher Esber. Фото: Vogue

Ulla Johnson вирішила зробити ставку на колір: чорний, жовтий, помаранчевий і босоніжки прикрасили помпонами. Така пара чудово виглядає із сукнею-сорочкою кольору хакі та легкою накидкою.

Ulla Johnson. Фото: Vogue

Versace традиційно пішли далі: сорочка з візерунком, кардиган із квітами, вишита джинсова спідниця, червоні колготки — і все це разом із T-Bar-босоніжками. Образ ніби з "нульових", але зі свіжим, авангардним настроєм.

Versace. Фото: Vogue

Abra запропонували свою версію: босоніжки T-Bar білого кольору з легким ефектом "недосконалості" — ідеальні для літніх вечорів. Їх радять носити з червоною асиметричною сукнею, яка зав'язується на стегнах — образ максимально розслаблений, але водночас розкішний.

Таким чином, сезон весна-літо 2025 офіційно закріпив за T-Bar-босоніжками статус головної взуттєвої зірки — час шукати свою ідеальну пару.

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