Трендовые босоножки 2025 — эти модели станут вашими любимыми

Босоножки. Фото: Freepik

Босоножки T-Bar снова на вершине моды и на этот раз выглядят еще круче. Когда-то в 1940-1950-х их надевали на самые особенные вечера, в 2000-х это была настоящая звезда гламурных вечеринок, а сегодня они снова зажигают подиумы. Весной и летом 2025-го T-Bar-босоножки стали синонимом идеального стиля: минималистичные, но при этом невероятно выразительные. И главное всегда элегантные.

Об этом пишет Vogue.

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На шоу Christopher Esber эта обувная классика сочеталась с белым платьем-галтером и прозрачной блузой с пышными рукавами. А на ногах черные босоножки T-Bar, которые доказали, что настоящая элегантность бывает легкой и непринужденной. Giorgio Armani вернул моду на платье поверх брюк: блестящие сатиновые брюки, легкое платье с бахромой и сияющие босоножки T-Bar — идеальный пример утонченного стиля.

Christopher Esber. Фото: Vogue

Ulla Johnson решила сделать ставку на цвет: черный, желтый, оранжевый и босоножки украсили помпонами. Такая пара отлично смотрится с платьем-рубашкой цвета хаки и легкой накидкой.

Ulla Johnson. Фото: Vogue

Versace традиционно пошли дальше: рубашка с узором, кардиган с цветами, вышитая джинсовая юбка, красные колготки — и все это вместе с T-Bar-босоножками. Образ будто из "нулевых", но со свежим, авангардным настроением.

Versace. Фото: Vogue

Abra предложили свою версию: босоножки T-Bar белого цвета с легким эффектом "несовершенства" — идеальны для летних вечеров. Их советуют носить с красным асимметричным платьем, которое завязывается на бедрах — образ максимально расслабленный, но при этом роскошный.

Таким образом, сезон весна-лето 2025 официально закрепил за T-Bar-босоножками статус главной обувной звезды — пора искать свою идеальную пару.

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