Трендовые босоножки лета 2025 — что выбрать в этом сезоне

Босоножки на танкетке. Фото: Freepik

Лето 2025 уже на носу, а это значит пришло время выбирать босоножки, которые не только выглядят красиво, но и действительно удобны. В этом году дизайнеры решили не заставлять нас выбирать между стилем и комфортом. Поэтому тренды такие, что хочется обуть и не снимать — все для легких шагов, хорошего настроения и уверенности в себе.

Новини.LIVE расскажет, что в моде.

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Летом 2025 не существует единого обувного "правила". Босоножки могут быть любыми: на каблуке, на танкетке, на низком ходу. Главное, чтобы было удобно и подходило к вашему стилю. Идея проста: выбирайте то, в чем не просто красиво, а кайфово ходить.

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Стильная и удобная обувь 2025 года

Босоножки на каблуке

Толстый, устойчивый каблук — идеальный вариант для тех, кто хочет добавить немного элегантности образу. Такие босоножки легко комбинируются с легкими платьями, костюмами или джинсами. Особое внимание обращайте на модели в пастельных оттенках и из натуральных материалов — именно они будут топовыми.

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Босоножки на каблуке. Фото из Instagram

На платформе или танкетке — снова хит

Да, эти модели снова в моде. Особенно те, где платформа или танкетка имеет необычную форму или материал: пробковую, текстильную или с легким ретро-настроением. Это именно та обувь, которая добавляет роста, но не утомляет ноги.

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Босоножки на танкетке. Фото из Instagram

Босоножки на низком ходу

Для прогулок, поездок и ежедневных дел — это мастхэв. Особенно если вы цените свободу и не хотите думать, как пройтись несколько километров по городу без мозолей. В топе минималистичные дизайны, тонкие ремешки, металлическая фурнитура и однотонность.

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Босоножки на низком ходу. Фото из Instagram

Этим летом босоножки — это ваш способ быть собой. Стильной, удобной, разной. Летнее настроение начинается с пары любимой обуви. И если найдете свою — носите с удовольствием, не оглядываясь на тренды, потому что именно комфорт в 2025 становится новой модой.

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