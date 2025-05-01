Найкраще плетене взуття для весни-літа — модні поради

Стильні босоніжки. Фото: Freepik

Весна-літо 2025 — це знову про моду з характером і натяком на ностальгію. Цього сезону на зміну сітчастим балеткам приходить новий герой — плетене взуття. Воно легке, дихає й одразу додає стилю. Таке взуття не кричить, але точно привертає увагу. Його носять на роботу, на прогулянку, на вечірку і всюди воно має доречний вигляд.

У Vogue розповіли про найцікавіші моделі, які варто приміряти вже зараз.

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Мюлі з плетенням

Плоска підошва, відкритий задник і легке плетиво — усе, що потрібно для зручності в місті. У таких мюлях легко бути стильною, навіть коли просто вийшли за кавою. Вони ненав'язливі, але завжди додають "родзинку" до образу.

Tommy Hilfiger. Фото: Vogue

Босоніжки, які дихають

Плетені босоніжки — це як ковток свіжого повітря для ніг. Вони бувають і на підборах, і без них, але завжди з літнім настроєм. Їх легко поєднувати з довгими сарафанами, легкими спідницями чи навіть шортами і завжди мати зібраний вигляд.

Stella McCartney. Фото: Vogue

Балетки в стилі ретро

Трохи від минулого, але з сучасним відтінком. Балетки з плетеною основою та яскравим кольором — це взуття для тих, хто любить комфорт, але не хоче зливатися з натовпом. Підійдуть і для роботи, і для неспішних прогулянок вечірнім містом.

Gabriela Hearst. Фото: Vogue

Слінгбеки

Це ті самі туфельки з відкритою п’яткою, але з плетеним верхом. Їх носять із джинсами, штанами або навіть з вечірніми сукнями. Ідеальний варіант, коли хочеться мати стильний вигляд, але не переодягатись тричі за день.

Jacquemus. Фото: Vogue

Плетене взуття цього сезону — це про стиль без зайвих слів. Воно просте, але не банальне. Комфортне, але не нудне. Одним словом, те, що треба.

Раніше ми писали про те, на що можна замінити балетки у 2025 році.

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