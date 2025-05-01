Лучшая плетеная обувь для весны-лета — модные советы

Стильные босоножки. Фото: Freepik

Весна-лето 2025 — это снова о моде с характером и намеком на ностальгию. В этом сезоне на смену сетчатым балеткам приходит новый герой — плетеная обувь. Она легкая, дышащая и сразу добавляет стиля. Такая обувь не кричит, но точно привлекает внимание. Ее носят на работу, на прогулку, на вечеринку и везде она выглядит уместно.

В Vogue рассказали о самых интересных моделях, которые стоит примерить уже сейчас.

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Мюли с плетением

Плоская подошва, открытый задник и легкое плетение — все, что нужно для удобства в городе. В таких мюлях легко быть стильной, даже когда просто вышли за кофе. Они ненавязчивые, но всегда добавляют "изюминку" к образу.

Tommy Hilfiger. Фото: Vogue

Босоножки, которые дышат

Плетеные босоножки — это как глоток свежего воздуха для ног. Они бывают и на каблуке, и без него, но всегда с летним настроением. Их легко сочетать с длинными сарафанами, легкими юбками или даже шортами и всегда выглядеть собранно.

Stella McCartney. Фото: Vogue

Балетки в стиле ретро

Немного от прошлого, но с современным оттенком. Балетки с плетеной основой и ярким цветом — это обувь для тех, кто любит комфорт, но не хочет сливаться с толпой. Подойдут и для работы, и для неспешных прогулок по вечернему городу.

Gabriela Hearst. Фото: Vogue

Слингбэки

Это те же туфельки с открытой пяткой, но с плетеным верхом. Их носят с джинсами, брюками или даже с вечерними платьями. Идеальный вариант, когда хочется выглядеть стильно, но не переодеваться трижды за день.

Jacquemus. Фото: Vogue

Плетеная обувь в этом сезоне — это о стиле без лишних слов. Она простая, но не банальная. Комфортная, но не скучная. Одним словом, то, что надо.

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