Обувь, которую выбрала Дакота Джонсон — новый летний мастхэв

Дакота Джонсон. Фото: скриншот видео

В этом году биркенштоки окончательно возвращают себе титул самой удобной обуви весны и лета. Их выбирают не только потому, что они доступны по цене, но и за невероятную легкость, правильную форму и поддержку стопы. Это не просто шлепанцы, а обувь, которая действительно заботится о ваших ногах. В жару, когда хочется дышать каждой клеточкой, очень важно, чтобы обувь не натирала, не скользила и не заставляла думать о боли.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В 2025 году в моде естественность, поэтому биркенштоки вписываются в этот тренд идеально. Их простой силуэт и натуральные материалы прекрасно сочетаются с легким льняным платьем, мешковатыми брюками, мини-юбкой или даже строгим сарафаном. Можно выбрать классическую модель на две пряжки, или более новую с задним ремешком. А еще они есть в цветах на любой вкус: от кремового и карамельного до глубокого хаки или базового черного.

Современные модницы носят их не только на отдыхе, но и в городе к тренчам, кэжуал-жакетам, шопперам и большим солнцезащитным очкам. А если хочется немного гламура — можно выбрать вариант с лакированным верхом или из мягкого велюра. Кстати, даже звезды выбирают комфорт: недавно Дакота Джонсон была замечена в Лос-Анджелесе в простом образе — белая футболка, черные брюки и классические биркенштоки, что лишь подтверждает их универсальность и стильность.

Дакота Джонсон. Photo: Backgrid

Вот несколько простых идей, с чем носить биркенштоки в этом сезоне:

Со рваными джинсами и базовым топом — идеальный образ на каждый день, особенно если добавить сумку-шоппер и очки в металлической оправе.

— идеальный образ на каждый день, особенно если добавить сумку-шоппер и очки в металлической оправе. С легким льняным платьем — для прогулок в жару или пикника в парке. Добавьте плетеную шляпу и уже готов образ с ноткой бохо.

— для прогулок в жару или пикника в парке. Добавьте плетеную шляпу и уже готов образ с ноткой бохо. С костюмными шортами и рубашкой oversize — для городских образов, где комфорт главная ценность.

— для городских образов, где комфорт главная ценность. С широкими брюками-палаццо и кроп-топом — лаконично, удобно и очень актуально в 2025-м.

— лаконично, удобно и очень актуально в 2025-м. С миди-юбкой из денима и футболкой с принтом — простой вариант на выходные, который всегда работает.

— простой вариант на выходные, который всегда работает. С сарафаном на тонких бретелях — добавьте к этому образу плетеную сумочку или кросс-боди и получите летнюю легкость в одежде.

— добавьте к этому образу плетеную сумочку или кросс-боди и получите летнюю легкость в одежде. Со спортивным костюмом в пастельных цветах — как альтернатива кроссовкам для жаркой погоды.

Birkenstock. Фото: modivo

Их сила в простоте. Они не перетягивают на себя внимание, но добавляют образу непринужденности и правильного настроения. И что самое приятное — в них удобно целый день.

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