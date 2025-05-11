Елегантні босоніжки для всіх образів — підкреслять ваш смак без слів

Стильні босоніжки. Фото: Freepik

Такі босоніжки, які водночас зручні й мають елегантний вигляд, — це справжня знахідка для літа. Особливо коли хочеться мати стильний вигляд, але без болю в ногах до кінця дня. Є моделі, які підійдуть і для прогулянки містом, і для вечірнього виходу, і навіть для офісу. Мова піде про три моделі взуття на літо, які точно стануть у пригоді влітку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Мюлі

Якщо хочеться щось легке, що легко взувати й знімати — мюлі саме те. Вони не тиснуть, не натирають, а ще мають шикарний вигляд. Багато моделей йдуть на середньому або високому підборі, але все одно зручні, бо не стискають стопу. Можна знайти мюлі навіть із закритим носком — ідеально для тих, хто не любить відкриті пальці, але хоче щось літнє.

Мюлі. Фото з Instagram

Kitten-heels

Ці босоніжки мають дуже ніжний вигляд на ніжці. Підбори невисокі, але додають образу жіночності. Часто бувають із тонкими ремінцями або зав’язками навколо щиколотки — і це має не просто красивий, а витончений вигляд. Ідеально для тих, хто не любить високі шпильки, але хоче трохи "піднятися".

Kitten-heels. Фото з Instagram

Стійкі підбори

Не всі підбори — це тортури. Якщо вибрати сандалі на широких підборах, ноги скажуть "дякую". У таких можна пройти весь день і не згадати про втому. І при цьому образ не стане менш вишуканим. Як бонус — вони пасують до джинсів, спідниць, суконь, комбінезонів і навіть шортів.

Босоніжки на стійких підборах. Фото з Instagram

Усі ці моделі приклад того, що краса не завжди вимагає жертв. Просто потрібно знайти своє і не йти на компроміс між стилем і зручністю.

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