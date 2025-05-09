Легендарне взуття 90-х знову в тренді — його любили Еністон і Діаз

У моді знову взуття, яке обожнювали всі зірки в 90-х
Кажуть, мода ходить по колу, і це чиста правда. Те, що ми носили багато років тому, знову з’являється на вулицях і подіумах, тільки у трохи іншому вигляді. Тому не поспішайте викидати старе взуття — можливо, саме воно скоро знову стане актуальним.
Більше про це розповіло видання Cosmopolitan.
Цієї весни й літа ми побачимо справжній бум на взуття з 90-х. Воно легке, лаконічне, зручне — саме те, чого хочеться в теплу пору року. А ще воно нагадує про часи, коли стиль не був таким складним.
Які пари взуття знову в моді
Лаконічні в’єтнамки
Прості чорні в’єтнамки, які були майже в кожної дівчини в 90-х, знову в тренді. Але тепер не тільки на пляжі — їх носять із сукнями-комбінаціями, джинсами-кльош, лляними костюмами. Якщо хочеться трохи більше, то обирайте модель на платформі або на підборах kitten heels. А плетені або кольорові варіанти для тих, хто не боїться виділятись.
Слінгбеки з гострим носком
Це взуття як ковток свіжого повітря для тих, хто хоче бути витонченою, але не готова знову носити класичні човники. Слінгбеки з гострим носком мають відкриту п’яту, легенький ремінець, а найчастіше маленький, зручний підбор.
Ідеально для міста, офісу, побачення чи навіть вечірки. У 2025 році звертайте увагу на взуття з принтом: тваринні візерунки (зебра, леопард), металізовані варіанти або глибокі кольори — бордо, зелений, шоколадний. Це вже не просто базове взуття, а справжній акцент в образі.
Босоніжки на тонких ремінцях
Те саме взуття, яке ніби ледве тримається на нозі, але має неймовірно стильний вигляд. У 90-х ці босоніжки носили з шовковими сукнями, у 2025-му із сукнями-сітками, джинсами-дудочками або об’ємними спідницями. Головна фішка — якомога більше тонких ремінців, які красиво "обіймають" стопу.
Можна обрати варіант у червоному кольорі, металік, з блиском або в ніжних пастельних відтінках. Вони вдалий мають вигляд як удень, так і ввечері — все залежить від того, з чим їх поєднати.
Раніше ми писали про те, яке взуття без каблуків підійде до сукні.
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