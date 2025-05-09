Легендарне взуття 90-х знову в тренді — його любили Еністон і Діаз

Різне взуття. Фото: Freepik

Кажуть, мода ходить по колу, і це чиста правда. Те, що ми носили багато років тому, знову з’являється на вулицях і подіумах, тільки у трохи іншому вигляді. Тому не поспішайте викидати старе взуття — можливо, саме воно скоро знову стане актуальним.

Більше про це розповіло видання Cosmopolitan.

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Цієї весни й літа ми побачимо справжній бум на взуття з 90-х. Воно легке, лаконічне, зручне — саме те, чого хочеться в теплу пору року. А ще воно нагадує про часи, коли стиль не був таким складним.

Які пари взуття знову в моді

Лаконічні в’єтнамки

Прості чорні в’єтнамки, які були майже в кожної дівчини в 90-х, знову в тренді. Але тепер не тільки на пляжі — їх носять із сукнями-комбінаціями, джинсами-кльош, лляними костюмами. Якщо хочеться трохи більше, то обирайте модель на платформі або на підборах kitten heels. А плетені або кольорові варіанти для тих, хто не боїться виділятись.

Еністон у в’єтнамках. Фото: Cosmopolitan

Слінгбеки з гострим носком

Це взуття як ковток свіжого повітря для тих, хто хоче бути витонченою, але не готова знову носити класичні човники. Слінгбеки з гострим носком мають відкриту п’яту, легенький ремінець, а найчастіше маленький, зручний підбор.

Ідеально для міста, офісу, побачення чи навіть вечірки. У 2025 році звертайте увагу на взуття з принтом: тваринні візерунки (зебра, леопард), металізовані варіанти або глибокі кольори — бордо, зелений, шоколадний. Це вже не просто базове взуття, а справжній акцент в образі.

Слінгбеки з гострим носком на Камерон Діаз. Фото: Cosmopolitan

Босоніжки на тонких ремінцях

Те саме взуття, яке ніби ледве тримається на нозі, але має неймовірно стильний вигляд. У 90-х ці босоніжки носили з шовковими сукнями, у 2025-му із сукнями-сітками, джинсами-дудочками або об’ємними спідницями. Головна фішка — якомога більше тонких ремінців, які красиво "обіймають" стопу.

Стильні босоніжки. Фото: Cosmopolitan

Можна обрати варіант у червоному кольорі, металік, з блиском або в ніжних пастельних відтінках. Вони вдалий мають вигляд як удень, так і ввечері — все залежить від того, з чим їх поєднати.

Раніше ми писали про те, яке взуття без каблуків підійде до сукні.

Також ми повідомляли, що Дакота Джонсон нагадала про взуття, що можливо знову знадобиться цього літа.