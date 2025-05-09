Комфортне взуття без підборів — тренд весни-літа 2025

Зручне взуття. Фото: Freepik

Підбори — це красиво, але іноді хочеться просто зітхнути з полегшенням і дати ногам відпочити. І знаєте що? Можна залишатися стильною і без каблуків. Навіть для свят чи вечірніх виходів існують класні варіанти, які мають дорогий, сучасний вигляд й абсолютно не зобов’язують вас мучитися кожного кроку. Якщо добре пошукати у своїй шафі — щось із цього списку вже може там чекати.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Мюлі на підборах (kitten heels)

Таке взуття справжня знахідка. Наче і є підбори, але майже не відчуваються. Особливо, якщо це мюлі з вигадливими підборами — як у Jacquemus або Bottega Veneta. Вони мають оригінальний вигляд й підходять не лише до джинсів, а й до легких суконь. Зручно з ранку до вечора, і при цьому це дуже стильно.

Мюлі. Фото з Instagram

Стильні кросівки

Коли хочеться легкості й шику одночасно — допоможуть елегантні кросівки. Louis Vuitton чи Chloé вміють робити такі пари, які не соромно вдягнути навіть до вечірньої сукні чи класичного костюма. Тканинні, шкіряні або з блиском — обирайте ті, що личать саме вам.

Коричневі кросівки. Фото з Instagram

Туфлі Mary Jane

Вони ніби з дитинства, але в дорослому житті вони мають особливо вишуканий вигляд. Ремінці, акуратні форми, трохи ретро — ідеально для романтичного вечора чи навіть урочистої події. Подивіться на варіанти від Dior чи Chanel — вони точно знають, як створити потрібний настрій.

Туфлі Mary Jane. Фото з Instagram

Комфорт — це не про компроміси, а про нові можливості виглядати шикарно без жертв. Просто треба знати, де шукати.

Раніше ми писали про те, яке взуття буде хітом цього літа.

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