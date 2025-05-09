Комфортная обувь без каблука — тренд весны-лета 2025

Не менее женственная — лучшая обувь без каблуков
Каблуки — это красиво, но иногда хочется просто вздохнуть с облегчением и дать ногам отдохнуть. И знаете что? Можно оставаться стильной и без каблуков. Даже для праздников или вечерних выходов существуют классные варианты, которые выглядят дорого, современно и совершенно не обязывают вас мучиться при каждом шаге. Если хорошо поискать в своем шкафу — что-то из этого списка уже может там ждать.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Пары обуви, которые стоит иметь в своей коллекции
Мюли на каблуке (kitten heels)
Такая обувь настоящая находка. Вроде и есть каблуки, но почти не ощущаются. Особенно, если это мюли с причудливым каблуком — как у Jacquemus или Bottega Veneta. Они выглядят оригинально и подходят не только к джинсам, но и к легким платьям. Удобно с утра до вечера, и при этом это очень стильно.
Стильные кроссовки
Когда хочется легкости и шика одновременно — помогут элегантные кроссовки. Louis Vuitton или Chloé умеют делать такие пары, которые не стыдно надеть даже к вечернему платью или классическому костюму. Тканевые, кожаные или с блеском — выбирайте те, которые подходят именно вам.
Туфли Mary Jane
Они будто из детства, но во взрослой жизни они выглядят особенно изысканно. Ремешки, аккуратные формы, немного ретро — идеально для романтического вечера или даже торжественного события. Посмотрите на варианты от Dior или Chanel — они точно знают, как создать нужное настроение.
Комфорт — это не о компромиссах, а о новых возможностях выглядеть шикарно без жертв. Просто надо знать, где искать.
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