Комфортная обувь без каблука — тренд весны-лета 2025

Удобная обувь. Фото: Freepik

Каблуки — это красиво, но иногда хочется просто вздохнуть с облегчением и дать ногам отдохнуть. И знаете что? Можно оставаться стильной и без каблуков. Даже для праздников или вечерних выходов существуют классные варианты, которые выглядят дорого, современно и совершенно не обязывают вас мучиться при каждом шаге. Если хорошо поискать в своем шкафу — что-то из этого списка уже может там ждать.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Пары обуви, которые стоит иметь в своей коллекции

Мюли на каблуке (kitten heels)

Такая обувь настоящая находка. Вроде и есть каблуки, но почти не ощущаются. Особенно, если это мюли с причудливым каблуком — как у Jacquemus или Bottega Veneta. Они выглядят оригинально и подходят не только к джинсам, но и к легким платьям. Удобно с утра до вечера, и при этом это очень стильно.

Мюли. Фото из Instagram

Стильные кроссовки

Когда хочется легкости и шика одновременно — помогут элегантные кроссовки. Louis Vuitton или Chloé умеют делать такие пары, которые не стыдно надеть даже к вечернему платью или классическому костюму. Тканевые, кожаные или с блеском — выбирайте те, которые подходят именно вам.

Коричневые кроссовки. Фото из Instagram

Туфли Mary Jane

Они будто из детства, но во взрослой жизни они выглядят особенно изысканно. Ремешки, аккуратные формы, немного ретро — идеально для романтического вечера или даже торжественного события. Посмотрите на варианты от Dior или Chanel — они точно знают, как создать нужное настроение.

Туфли Mary Jane. Фото из Instagram

Комфорт — это не о компромиссах, а о новых возможностях выглядеть шикарно без жертв. Просто надо знать, где искать.

Ранее мы писали о том, какая обувь будет хитом этого лета.

Также мы сообщали, какие кроссовки из 2010-х сейчас активно носят почти все.