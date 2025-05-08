Туфлі, які стали легендою — тепер знову must-have літа

Дівчина в яскравих туфлях. Фото: Freepik

Коли світ зупинився на карантин, люди почали шукати нові речі, які приносять радість. І саме тоді, у 2020 році, в гардеробах з’явився справжній герой — туфлі Mary Jane, а зокрема культова модель Carel Kina у глибокому вишнево-червоному кольорі.

Новини.LIVE вирішили про неї нагадати.

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Ці туфлі не новинка, адже їх носять уже понад десять років, але саме вони стали символом "легкої паризької естетики". Усе почалося з Алекси Чанг: її образ із джинсами, в’язаним светром і лакованими туфлями Carel Kina з Tumblr став натхненням для тисяч модниць по всьому світу.

Культові туфлі. Фото з Instagram

З того часу Kina — це не просто пара взуття. Це маленька мрія, яку вистежують на eBay або Vestiaire Collective. І хоч часто трапляються тільки малі розміри, охочих не меншає. Але все частіше модниці обирають купувати ці туфлі новими, щоби точно були зручні та пасували на щодень.

Зараз Mary Jane на піку популярності. Їх носять на подіумах Prada, Miu Miu, The Row, Marni. У когось вони інфантильні, з бантиками та глянцем, у когось — масивні й незвичні, а іноді навіть схожі на гібрид із кросівками. Та все одно — це саме ті туфлі, що лишаються поза трендами.

Carel Kina. Фото з Instagram

Вони пасують до всього — джинсів, суконь, костюмів. Вони не натирають, мають зручний закритий носок і ремінець, який добре тримає ногу. Лакована шкіра додає яскравості, а у спеку в них не спекотно. Восени можна додати шкарпетки чи колготки, і готово.

Такі туфлі не лише про моду, а більше про комфорт у буденності. У них можна гуляти, працювати, йти на побачення чи вирушати в подорож. Вони не вимагають зайвого догляду й не втрачають форму. І головне завжди актуальні. У 2025 році Carel Kina залишаться серед наймодніших літніх пар. Перевірено не раз — час їм лише на користь.

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