Сандалі, які будуть усюди цього літа, вже підкорили подіуми

Літнє взуття. Фото: Freepik

Ще вчора всі захоплювались татовими кросівками й маминими джинсами, а сьогодні на сцену виходять бабусині сандалі — новий must-have літа 2025. Назва, звісно, звучить ніби взята з дачної шафи, але не варто сприймати її буквально. Це не про вік — це про стиль і комфорт, який ми чомусь довго ігнорували.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Ідеальне взуття для спекотного літа

Такі сандалі — справжній подарунок для тих, хто втомився від тісного, жорсткого взуття. Їх не прикрашають блискітки чи модні пряжки, натомість вони дають те, що справді важливо: зручну анатомічну форму, м’яку амортизуючу підошву й підтримку склепіння стопи. Деякі моделі навіть мають антивібраційні вставки або охолоджуючі устілки — саме те, що треба для спекотного міста.

Стильні сандалі. Фото: Vogue

У центрі уваги бренди, що знаються на комфорті. Scholl, наприклад, нещодавно представив гучну колаборацію з Balenciaga. Так, Balenciaga той самий бренд з показів мод, тепер робить ставку на зручність. А Birkenstock, що колись асоціювався лише з ортопедами, нині співпрацює з Jil Sander, Rick Owens і навіть Dior. Сандалі від FitFlop чи Teva теж крутий варіант: у них можна і по місту гуляти, і на природу вирушити.

Форми теж на будь-який смак. Є сандалі з заднім ремінцем — фіксація чудова, підходить навіть для активних прогулянок. Є класичні дерев’яні клоги — трохи ретро, але дуже зручні. А ще моделі на мікропористій підошві, що відчувається як подушка під ногами. Ідея одна: взуття має бути зручним, а не мучити.

BIRKENSTOCK. Фото: Vogue

Цей тренд не нав’язується — він просто логічний. Бо мода може бути і красивою, і людяною. Іноді найстильніше рішення — це коли не хочеться знімати сандалі одразу після повернення додому.

Раніше ми писали про те, яке літнє взуття пропонує носити Дакота Джонсон.

Також ми повідомляли, які стильні босоніжки варто придбати для цього літа.