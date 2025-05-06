Сандалии, которые будут повсюду этим летом, уже покорили подиумы

Летняя обувь. Фото: Freepik

Еще вчера все восхищались папиными кроссовками и мамиными джинсами, а сегодня на сцену выходят бабушкины сандалии — новый must-have лета 2025. Название, конечно, звучит будто взятое из дачного шкафа, но не стоит воспринимать его буквально. Это не про возраст — это про стиль и комфорт, который мы почему-то долго игнорировали.

Об этом пишет Vogue.

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Такие сандалии настоящий подарок для тех, кто устал от тесной, жесткой обуви. Их не украшают блестки или модные пряжки, зато они дают то, что действительно важно: удобную анатомическую форму, мягкую амортизирующую подошву и поддержку свода стопы. Некоторые модели даже имеют антивибрационные вставки или охлаждающие стельки — именно то, что нужно для жаркого города.

Стильные сандалии. Фото: Vogue

В центре внимания бренды, знающие толк в комфорте. Scholl, например, недавно представил нашумевшую коллаборацию с Balenciaga. Да, Balenciaga тот самый бренд с показов мод, теперь делает ставку на удобство. А Birkenstock, когда-то ассоциировавшийся только с ортопедами, сейчас сотрудничает с Jil Sander, Rick Owens и даже Dior. Сандалии от FitFlop или Teva тоже крутой вариант: в них можно и по городу гулять, и на природу отправиться.

Формы тоже на любой вкус. Есть сандалии с задним ремешком — фиксация отличная, подходит даже для активных прогулок. Есть классические деревянные клоги — немного ретро, но очень удобные. А еще модели на микропористой подошве, которая ощущается как подушка под ногами. Идея одна: обувь должна быть удобной, а не мучить.

BIRKENSTOCK. Фото: Vogue

Этот тренд не навязывается — он просто логичен. Потому что мода может быть и красивой, и человечной. Иногда самое стильное решение — это когда не хочется снимать сандалии сразу после возвращения домой.

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