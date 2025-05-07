Наймодніші кросівки з 2010-х повернулись у моду — яку модель носити

Дівчина в стильних кросівках. Фото: Freepik

На початку 2010-х з’явилося взуття, повз яке важко було пройти спокійно. Це були кросівки на танкетці — щось середнє між зручними кедами і туфлями на підборах. Вигадала їх французька дизайнерка Ізабель Марант, і з того моменту світ моди трохи перевернувся. Її модель під назвою Bekett одразу стала об’єктом суперечок, але одне було ясно точно — вони були іншими. Зручні, високі, незвичні. Ідеальні для тих, хто хотів комфорту, але ще й +5 см до зросту.

Про це пише Vogue.

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Справжній фурор почався, коли в цих кросівках у кліпі "Love On Top" з’явилася Бейонсе. Все, далі вже зупинити їх було неможливо. Зірки, моделі, блогери — усі вдягали Bekett. Загалом їх продали більше 200 тисяч пар. Це була не просто мода — це був символ того десятиліття.

А тепер увага: у 2025 році ці кросівки повернулися. Не як спогад, а як справжній тренд. Хоч у 2021 з’явилась оновлена версія з назвою Balskee — більша, масивніша, з футуристичним вайбом — цього року модниці знову обирають оригінал. Саме ті, перші Bekett, знову на вулицях, у TikTok і в гардеробах інфлюенсерок. Співачка Еддісон Рей вже неодноразово була в них, а Tyla підтвердила — так, вони знову на піку популярності.

Співачка Tyla, 2025. Фото: Vogue

І це не просто повернення однієї пари. Це хвиля нової моди на гібридне взуття. Наприклад, зараз у моді балеткроси — мікс балеток і кросівок. Або туфлі з ніжними ремінцями, але з грубою підошвою, як у кросівок. Ці експерименти тепер скрізь — від Miu Miu до Prada.

Але першими були саме Bekett. Вони відкрили цей шлях. Вони довели, що жіноче повсякденне взуття може бути не тільки зручним, але й сміливим.

Кросівки Bekett від Isabel Marant. Фото: Vogue

Кросівки на танкетці — це коли не хочеться обирати між зручністю і стилем. Це про впевненість, яка починається знизу — з пари улюбленого взуття.

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