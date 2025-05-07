Самые стильные кроссовки из 2010-х вернулись в моду — какую модель носить

Девушка в стильных кроссовках. Фото: Freepik

В начале 2010-х появилась обувь, мимо которой трудно было пройти спокойно. Это были кроссовки на танкетке — нечто среднее между удобными кедами и туфлями на каблуке. Придумала их французский дизайнер Изабель Марант, и с того момента мир моды немного перевернулся. Ее модель под названием Bekett сразу стала объектом споров, но одно было ясно точно — они были другими. Удобные, высокие, необычные. Идеальные для тех, кто хотел комфорта, но еще и +5 см к росту.

Об этом пишет Vogue.

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Настоящий фурор начался, когда в этих кроссовках в клипе "Love On Top" появилась Бейонсе. Все, дальше уже остановить их было невозможно. Звезды, модели, блогеры — все надевали Bekett. Всего их продали более 200 тысяч пар. Это была не просто мода — это был символ того десятилетия.

А теперь внимание: в 2025 году эти кроссовки вернулись. Не как воспоминание, а как настоящий тренд. Хотя в 2021 появилась обновленная версия под названием Balskee — больше, массивнее, с футуристическим вайбом — в этом году модницы снова выбирают оригинал. Именно те, первые Bekett, снова на улицах, в TikTok и в гардеробах инфлюенсерок. Певица Эддисон Рэй уже неоднократно была в них, а Tyla подтвердила — да, они снова на пике популярности.

Певица Tyla, 2025 год. Фото: Vogue

И это не просто возвращение одной пары. Это волна новой моды на гибридную обувь. Например, сейчас в моде балеткроссы — микс балеток и кроссовок. Или туфли с нежными ремешками, но с грубой подошвой, как у кроссовок. Эти эксперименты сейчас везде — от Miu Miu до Prada.

Но первыми были именно Bekett. Они открыли этот путь. Они доказали, что женская повседневная обувь может быть не только удобной, но и смелой.

Кроссовки Bekett от Isabel Marant. Фото: Vogue

Кроссовки на танкетке — это когда не хочется выбирать между удобством и стилем. Это про уверенность, которая начинается снизу — с пары любимой обуви.

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