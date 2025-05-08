Туфли, которые стали легендой - теперь снова must-have лета

Девушка в ярких туфлях. Фото: Freepik

Когда мир остановился на карантин, люди начали искать новые вещи, которые приносят радость. И именно тогда, в 2020 году, в гардеробах появился настоящий герой — туфли Mary Jane, а в частности культовая модель Carel Kina в глубоком вишнево-красном цвете.

Новини.LIVE решили о ней напомнить.

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Эти туфли не новинка, ведь их носят уже более десяти лет, но именно они стали символом "легкой парижской эстетики". Все началось с Алексы Чанг: ее образ с джинсами, вязаным свитером и лакированными туфлями Carel Kina с Tumblr стал вдохновением для тысяч модниц по всему миру.

Культовые туфли. Фото з Instagram

С тех пор Kina — это не просто пара обуви. Это маленькая мечта, которую выслеживают на eBay или Vestiaire Collective. И хоть часто попадаются только маленькие размеры, желающих не становится меньше. Но все чаще модницы предпочитают покупать эти туфли новыми, чтобы точно были удобны и подходили на каждый день.

Сейчас Mary Jane на пике популярности. Их носят на подиумах Prada, Miu Miu, The Row, Marni. У кого-то они инфантильные, с бантиками и глянцем, у кого-то — массивные и необычные, а иногда даже похожи на гибрид с кроссовками. Но все равно — это именно те туфли, которые остаются вне трендов.

Carel Kina. Фото з Instagram

Они подходят ко всему — джинсам, платьям, костюмам. Они не натирают, имеют удобный закрытый носок и ремешок, который хорошо держит ногу. Лакированная кожа добавляет яркости, а в жару в них не жарко. Осенью можно добавить носки или колготки, и готово.

Такие туфли не только о моде, а больше о комфорте в повседневности. В них можно гулять, работать, идти на свидание или отправляться в путешествие. Они не требуют лишнего ухода и не теряют форму. И главное всегда актуальны. В 2025 году Carel Kina останутся среди самых модных летних пар. Проверено не раз — время им только на пользу.

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