Легендарная обувь 90-х снова в тренде — ее любили Энистон и Диаз

Разная обувь. Фото: Freepik

Говорят, мода ходит по кругу и это чистая правда. То, что мы носили много лет назад, снова появляется на улицах и подиумах, только в немного другом виде. Поэтому не спешите выбрасывать старую обувь — возможно, именно она скоро снова станет актуальной.

Больше об этом рассказало издание Cosmopolitan.

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Этой весной и летом мы увидим настоящий бум на обувь из 90-х. Она легкая, лаконичная, удобная — именно то, чего хочется в теплое время года. А еще она напоминает о временах, когда стиль не был таким сложным.

Какие пары обуви снова в моде

Лаконичные вьетнамки

Простые черные вьетнамки, которые были почти у каждой девушки в 90-х, снова в тренде. Но теперь не только на пляже — их носят с платьями-комбинациями, джинсами-клеш, льняными костюмами. Если хочется немного больше, то выбирайте модель на платформе или на каблуке kitten heels. А плетеные или цветные варианты для тех, кто не боится выделяться.

Энистон в вьетнамках. Фото: Cosmopolitan

Слингбэки с острым носком

Эта обувь как глоток свежего воздуха для тех, кто хочет быть изящной, но не готова снова носить классические лодочки. Слингбэки с острым носком имеют открытую пятку, легенький ремешок, а чаще всего маленький, удобный каблук. Идеально для города, офиса, свидания или даже вечеринки.

В 2025 году обращайте внимания на обувь с принтом: животные узоры (зебра, леопард), металлизированные варианты или глубокие цвета — бордо, зеленый, шоколадный. Это уже не просто базовая обувь, а настоящий акцент в образе.

Слингбэки с острым носком на Камерон Диаз. Фото: Cosmopolitan

Босоножки на тонких ремешках

Та самая обувь, которая как будто еле держится на ноге, но выглядит невероятно стильно. В 90-х эти босоножки носили с шелковыми платьями, в 2025-м с платьями-сетками, джинсами-дудочками или объемными юбками. Главная фишка — как можно больше тонких ремешков, которые красиво "обнимают" стопу.

Стильные босоножки. Фото: Cosmopolitan

Можно выбрать вариант в красном цвете, металлик, с блеском или в нежных пастельных оттенках. Они удачно смотрятся как днем, так и вечером — все зависит от того, с чем их сочетать.

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