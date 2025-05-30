Универсальные босоножки без каблуков — стильная база сезона

Девушка держит в руках босоножки. Фото: Freepik

Черная летняя обувь снова в тренде и это, кажется, одна из самых приятных новостей сезона. Потому что черное — это всегда о практичности и стиле. Она не маркая, не требует особого ухода и подходит почти ко всему. А еще имеет дорогой и сдержанный вид. Надеваешь такие черные босоножки и уже как-то по-другому держишь спину.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Этим летом особенно популярны модели на плоской подошве. Без каблуков, без лишнего — только ремешки или шнуровка. И это как раз о современной моде, которая устала от сложностей и теперь ищет простоту, удобство и свободу. Нужно отметить, что минимализм сейчас везде — и в вещах, и в обуви.

Черные босоножки. Фото из Instagram

Эти босоножки настоящая находка для женщин любого возраста. Они удачно смотрятся и на юных девушках, и на взрослых женщинах. Подросткам их стоит носить с джинсами, молодым — с трендовыми сарафанами, а женщинам за 40 — со льняными платьями или широкими брюками. Универсальность этой пары поражает: одна обувь — десятки образов.

Стильная модель босоножек. Фото из Instagram

Черные босоножки действительно прекрасно сочетаются с одеждой в средиземноморском стиле: свободные брюки, рубашки, сарафаны. А еще с джинсами и черной майкой, или с топами и юбками в леопардовый или змеиный принт. Это те самые образы, которые выглядят легко, но запоминаются. При желании можно добавить яркие носки или гольфы к таким босоножкам. Это неожиданно, но очень по-модному.

Черные босоножки на плоском ходу — это однозначно та вещь, которую не захочется убирать из гардероба даже через год. Они останутся с вами надолго и еще не раз выручат. Это именно тот вариант, когда стиль, комфорт и универсальность объединяются в одну идеальную пару.

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