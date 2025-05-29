Універсальні кеди з 80-х, які можна носити під усе — навіть влітку

Дівчина в кедах. Фото: Freepik

Puma Carina Street Lux — це кеди, в яких хочеться гуляти весь день і не знімати навіть удома. Вони точно сподобаються тим, хто любить змішувати зручність і стиль, адже дизайн тут наче з 80-х, але з усіма сучасними фішками для комфорту. Це не просто взуття — це маленька подорож у часі з відчуттям впевненості в кожному кроці.

Новини.LIVE розповість про них більше.

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Верх виготовлений із натуральної шкіри та штучних матеріалів, тож має дорогий вигляд, а носиться ще краще. Повітря всередині циркулює завдяки маленьким перфораціям, тому ноги дихають і не втомлюються навіть після кількох годин на ногах. Комір і язичок м’які, приємні до тіла, нічого не тисне і не натирає. А ще шви всередині зроблені так, що їх майже не відчуваєте.

Кеди від Puma. Фото: megasport

Устілка з технологією SOFTFOAM — це взагалі окрема історія. Вона ніби підлаштовується під вашу стопу, тому відчуття наче в тапочках. Гумова підошва трохи товстіша, ніж у звичайних кедів, тому хода буде впевненою навіть на слизькому або нерівному покритті. Металеві отвори для шнурків додають міцності, а класична шнурівка добре фіксує ногу.

А ще тут є легендарні смужки Formstrip збоку — стильна деталь, яка одразу говорить: це Puma. Крім того, бренд справді старається бути екологічним. У матеріалах використано перероблені волокна, а шкіра пройшла спеціальну перевірку за стандартами екологічного виробництва.

Бренд вміє дивувати. Фото: megasport

Ці кеди ідеально підходять і на весну, і на літо. Їх легко комбінувати з будь-яким повсякденним одягом — від джинсів до суконь. І головне вони не просто гарні, вони реально зручні. Така пара — як друг: не підведе в жодний день.

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