Универсальные кеды из 80-х, которые можно носить под все — даже летом

Девушка в кедах. Фото: Freepik

Puma Carina Street Lux — это кеды, в которых хочется гулять весь день и не снимать даже дома. Они точно понравятся тем, кто любит смешивать удобство и стиль, ведь дизайн здесь как будто из 80-х, но со всеми современными фишками для комфорта. Это не просто обувь — это маленькое путешествие во времени с ощущением уверенности в каждом шаге.

Новини.LIVE расскажет о них больше.

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Верх изготовлен из натуральной кожи и искусственных материалов, поэтому выглядит дорого, а носится еще лучше. Воздух внутри циркулирует благодаря маленьким перфорациям, поэтому ноги дышат и не устают даже после нескольких часов на ногах. Воротник и язычок мягкие, приятные к телу, ничего не давит и не натирает. А еще швы внутри сделаны так, что их почти не чувствуете.

Кеды от Puma. Фото: megasport

Стелька с технологией SOFTFOAM — это вообще отдельная история. Она будто подстраивается под вашу стопу, поэтому ощущения как в тапочках. Резиновая подошва немного толще, чем у обычных кедов, поэтому походка будет уверенной даже на скользком или неровном покрытии. Металлические отверстия для шнурков добавляют прочности, а классическая шнуровка хорошо фиксирует ногу.

А еще здесь есть легендарные полоски Formstrip сбоку — стильная деталь, которая сразу говорит: это Puma. Кроме того, бренд действительно старается быть экологичным. В материалах использованы переработанные волокна, а кожа прошла специальную проверку по стандартам экологического производства.

Бренд умеет удивлять. Фото: megasport

Эти кеды идеально подходят и на весну, и на лето. Их легко комбинировать с любой повседневной одеждой — от джинсов до платьев. И главное они не просто красивые, они реально удобные. Такая пара — как друг: не подведет ни в один день.

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