Сандалии из 2000-х снова в моде — как носить в 2025 году

Босоножки. Фото: Freepik

Помните те блестящие босоножки, которые мы носили на дискотеки или просто на прогулку с цифровиком в кармане? Так вот, они снова с нами. Сандалии из начала 2000-х — это не просто тренд, а настоящий всплеск стиля, вызывающий теплые воспоминания и желание надеть что-то яркое, удобное и смелое. Такая обувь сейчас снова в моде, но теперь с новым настроением.

Об этом пишет Vogue.

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Секрет популярности этих пар в их универсальности. Они легко сочетаются с джинсами, платьями, юбками, костюмами, шортами — да хоть с пижамой, если настроение позволяет. Главное комфорт и уверенность в себе. Если нравится, то надевайте. В моде сейчас нет жестких правил, есть только желание выглядеть классно.

Например, блестящие сандалии, которые были в гардеробе у каждой модницы в 2000-х, снова на пьедестале. Серебряные, золотые или с глиттером — они добавляют яркости даже самому простому образу. Прямые джинсы, белая майка и эти блестящие босоножки — просто, но очень стильно. Идеально как для вечера, так и для дневного выхода.

Sandy Liang весна-лето 2025. Фото: Vogue

Прозрачные сандалии

Такие сандалии выглядят легко и воздушно, при этом добавляют образу акцента. Прозрачные ремешки или полностью "невидимый" дизайн — все это снова на улицах и подиумах. Они удачно смотрятся с узкими джинсами, особенно с прорезями, или с короткими платьями. И в качестве бонуса еще визуально удлиняют ноги.

Diesel весна-лето 2025. Фото: Vogue

Танга на каблуках

Это те самые вьетнамки на каблуках, которые все носили в 2000-х. Они выглядят немножко наивно, немного дерзко, но невероятно стильно. Сочетаются с мини-юбками, джинсовыми шортами или легкими сарафанами. Хочется немного Y2K-ностальгии, но по-современному? Это ваш вариант.

Alaïa весна-лето 2025. Фото: Vogue

Таким образом, сандалии из 2000-х — это больше, чем мода. Это ощущение свободы, игривости и легкости. Если хочется снова ощутить те беззаботные времена — начните с пары таких сандалий. И пусть весь мир подождет.

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