Наймодніші кросівки 2025 року — прямісінько з 90-х

Дівчина в кросівках. Фото: Freepik

Навіть коли час невпинно летить уперед, ми знову і знову озираємось на 90-ті — десятиліття, яке подарувало нам безліч культових образів. Стиль Керолін Бессетт-Кеннеді, Кейт Мосс та інших модних ікон того часу досі впливає на сучасну моду. Сукні-комбінації, топи без бретелей, картатий принт і босоніжки зі шнурівкою повертаються на вулиці й подіуми, а разом із ними і взуття, яке задавало ритм у ті роки.

Про це пише Harper’s Bazaar.

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У 2025 році тренд на 90-ті захопив і кросівки. Відомі бренди повертаються до класики і переосмислюють її по-своєму. Сучасні модниці з радістю приймають цю "ностальгію на новий лад", особливо коли йдеться про зручність та стиль.

Трендові ретро-кросівки цього сезону

Nike Air Max 95

Цій парі вже 30 років. І якщо ви подумали, що це просто ще одна модель з архіву — то ні. Air Max 95, які колись зробили справжній фурор у вуличній моді, знову у центрі уваги. У 2025 році ця легенда повертається в оновленому вигляді: зʼявилась нова версія цих кросівок в знайомих неонових кольорах. Саме час освіжити гардероб.

Nike Air Max 95. Фото: sneakernews

New Balance 530

Якщо говорити про зручність і стиль в одному флаконі — це точно про New Balance 530. Колись вони вважались типовими "татовими кросівками", а сьогодні їх носять зірки першої величини, як-от Гейлі Бібер чи Кайя Гербер. Модель знову в моді завдяки своїй простоті, зручній формі й здатності вписатися майже в будь-який образ.

New Balance 530. Фото: boozt

Це лише дві пари з тієї добірки, що повертає нас у 90-ті — але робить це настільки природно, що здається, ніби ми ніколи й не йшли звідти.

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