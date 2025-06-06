Самые модные кроссовки 2025 года — прямиком из 90-х

Девушка в кроссовках. Фото: Freepik

Даже когда время неустанно летит вперед, мы снова и снова оглядываемся на 90-е — десятилетие, которое подарило нам множество культовых образов. Стиль Кэролин Бессетт-Кеннеди, Кейт Мосс и других модных икон того времени до сих пор влияет на современную моду. Платья-комбинации, топы без бретелек, клетчатый принт и босоножки со шнуровкой возвращаются на улицы и подиумы, а вместе с ними и обувь, которая задавала ритм в те годы.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

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В 2025 году тренд на 90-е захватил и кроссовки. Известные бренды возвращаются к классике и переосмысливают ее по-своему. Современные модницы с радостью принимают эту "ностальгию на новый лад", особенно когда речь идет об удобстве и стиле.

Трендовые ретро-кроссовки этого сезона

Nike Air Max 95

Этой паре уже 30 лет. И если вы подумали, что это просто еще одна модель из архива — то нет. Air Max 95, которые когда-то произвели настоящий фурор в уличной моде, снова в центре внимания. В 2025 году эта легенда возвращается в обновленном виде: появилась новая версия этих кроссовок в знакомых неоновых цветах. Самое время освежить гардероб.

Nike Air Max 95. Фото: sneakernews

New Balance 530

Если говорить об удобстве и стиле в одном флаконе — это точно про New Balance 530. Когда-то они считались типичными "папиными кроссовками", а сегодня их носят звезды первой величины, такие как Хейли Бибер или Кайя Гербер. Модель снова в моде благодаря своей простоте, удобной форме и способности вписаться почти в любой образ.

New Balance 530. Фото: boozt

Это лишь две пары из той подборки, которая возвращает нас в 90-е — но делает это настолько естественно, что кажется, будто мы никогда и не уходили оттуда.

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