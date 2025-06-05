Японські капці — нова мода, яку вже тестують у Токіо

Літнє взуття. Фото: Freepik

Ще вчора ви могли навіть не здогадуватись про їх існування, а сьогодні — це претенденти на звання головного літнього взуття. Йдеться про японські капці — незвичне поєднання культових кросівок і шльопанців. Вони ніби кросівки, але без задника, ніби шльопанці, але зі стилем. Познайомтеся: сабо Mexico 66 від бренду Onitsuka Tiger.

Про це пише Vogue.

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На перший погляд здається, що це щось дивне, щось "не наше". Але саме такі речі і прориваються в модні тренди. В Азії їх уже давно носять як щоденне взуття, а тепер вони починають підкорювати і європейські міста. І саме зараз ідеальний момент, щоб додати їх до свого гардероба, поки більшість лише знайомиться з цим трендом.

Mexico 66 Sabot, Onitsuka Tiger

Їхній головний плюс у легкості та комфорті. Завдяки сітчастій основі та відкритій п’ятці у такому взутті не спекотно навіть у найбільш жаркий день. А ще вони мають свіжий, сучасний і стильний вигляд — так, ніби ви щойно повернулися з модного показу в Токіо.

Португальська дизайнерка Рита Монтесума вже продемонструвала, наскільки легко ці капці поєднуються з базовим гардеробом. Вони пасують і до довгої спідниці з футболкою, і до шортів з блузою, і навіть до елегантної сукні на бретельках у парі з сорочкою.

Тож якщо шукаєте щось нове, зручне і небанальне — японські сабо Mexico 66 можуть стати саме тим елементом, якого бракувало Вашому літньому образу.

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