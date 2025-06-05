Японські капці — нова мода, яку вже тестують у Токіо

Найзручніше взуття цього літа — японські капці з Азії
Ще вчора ви могли навіть не здогадуватись про їх існування, а сьогодні — це претенденти на звання головного літнього взуття. Йдеться про японські капці — незвичне поєднання культових кросівок і шльопанців. Вони ніби кросівки, але без задника, ніби шльопанці, але зі стилем. Познайомтеся: сабо Mexico 66 від бренду Onitsuka Tiger.
Про це пише Vogue.
Чому це взуття варте уваги цього літа
На перший погляд здається, що це щось дивне, щось "не наше". Але саме такі речі і прориваються в модні тренди. В Азії їх уже давно носять як щоденне взуття, а тепер вони починають підкорювати і європейські міста. І саме зараз ідеальний момент, щоб додати їх до свого гардероба, поки більшість лише знайомиться з цим трендом.
Їхній головний плюс у легкості та комфорті. Завдяки сітчастій основі та відкритій п’ятці у такому взутті не спекотно навіть у найбільш жаркий день. А ще вони мають свіжий, сучасний і стильний вигляд — так, ніби ви щойно повернулися з модного показу в Токіо.
Португальська дизайнерка Рита Монтесума вже продемонструвала, наскільки легко ці капці поєднуються з базовим гардеробом. Вони пасують і до довгої спідниці з футболкою, і до шортів з блузою, і навіть до елегантної сукні на бретельках у парі з сорочкою.
Тож якщо шукаєте щось нове, зручне і небанальне — японські сабо Mexico 66 можуть стати саме тим елементом, якого бракувало Вашому літньому образу.
Раніше ми писали про те, які кросівки ідеально підійдуть на літо.
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