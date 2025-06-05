Японские тапочки - новая мода, которую уже тестируют в Токио

Летняя обувь. Фото: Freepik

Еще вчера вы могли даже не догадываться об их существовании, а сегодня — это претенденты на звание главной летней обуви. Речь идет о японских тапочках — необычное сочетание культовых кроссовок и шлепанцев. Они как кроссовки, но без задника, как шлепанцы, но со стилем. Познакомьтесь: сабо Mexico 66 от бренда Onitsuka Tiger.

Об этом пишет Vogue.

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На первый взгляд кажется, что это что-то странное, что-то "не наше". Но именно такие вещи и прорываются в модные тренды. В Азии их уже давно носят как ежедневную обувь, а теперь они начинают покорять и европейские города. И именно сейчас идеальный момент, чтобы добавить их в свой гардероб, пока большинство только знакомится с этим трендом.

Mexico 66 Sabot, Onitsuka Tiger

Их главный плюс в легкости и комфорте. Благодаря сетчатой основе и открытой пятке в такой обуви комфортно даже в самый жаркий день. А еще они выглядят свежо, современно и стильно — так, будто вы только что вернулись с модного показа в Токио.

Португальский дизайнер Рита Монтесума уже продемонстрировала, насколько легко эти тапочки сочетаются с базовым гардеробом. Они подходят и к длинной юбке с футболкой, и к шортам с блузой, и даже к элегантному платью на бретельках в паре с рубашкой.

Поэтому если ищете что-то новое, удобное и небанальное — японские сабо Mexico 66 могут стать именно тем элементом, которого не хватало вашему летнему образу.

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