Ідеальні кросівки для літа — врятують від спеки і дискомфорту

Дівчина в кросівках. Фото: Freepik

Літо — не привід відмовлятися від улюблених кросівок. Насправді вони можуть бути ще зручнішими та стильнішими, ніж будь-які шльопанці чи босоніжки. І якщо вам здається, що в спеку в них буде нестерпно жарко — це не зовсім так. Варто просто вибрати правильну модель.

Новини.LIVE виділив три варіанти, які ідеально підходять для літніх днів.

Реклама

Читайте також:

Кросівки, що підійдуть на жарку погоду

Nike Cortez

Ці кросівки як хороше кіно 70-х: перевірена класика, яка завжди доречна. Вони легкі, зручні, а ще часто трапляються у вінтажних магазинах або на eBay. Чим простіше образ, тим краще: джинси, біла футболка, сорочка — і Cortez мають, ніби вони там завжди були. Ідеальний варіант на кожен день.

Nike Cortez. Фото з Instagram

Dries Van Noten

Це не просто кросівки, а стиль у чистому вигляді. Гаррі Стайлз вже давно оцінив їхній мінімалістичний дизайн і ми його розуміємо. Вони вузькі, майже як балетки, тільки спортивні. Тонка підошва, плавні лінії — вони мають легкий й елегантний образ, тому чудово підходять навіть до більш вишуканих образів.

Dries Van Noten. Фото з Instagram

Аdidas Samba

Ці кросівки вже стали частиною модної історії. Якщо раніше це була просто пара зручною спортивного взуття, то зараз — це модний сигнал. Їх носять з шортами, спідницями, сукнями, що має стильний вигляд. Белла Гадід, Гейлі Бібер та ще десятки знаменитостей лише підтверджують, що Samba не просто тренд, а стиль, що з нами надовго.

Аdidas Samba. Фото з Instagram

Зрозуміло, що в літніх кросівках має бути комфортно, прохолодно й стильно одночасно. Тому сміливо обирайте те, що пасує саме вам, і не бійтеся відходити від стандартних літніх рішень.

Раніше ми писали про те, яка пара кросівок здивувала усіх минулої весни.

Також ми повідомляли про модель кросівок, що мала неабиякий попит у 2010 році і зараз знову актуальна.