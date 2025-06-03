Ідеальні кросівки для літа — врятують від спеки і дискомфорту

Легкі кросівки для спекотних днів — носіть хоч щодня
Літо — не привід відмовлятися від улюблених кросівок. Насправді вони можуть бути ще зручнішими та стильнішими, ніж будь-які шльопанці чи босоніжки. І якщо вам здається, що в спеку в них буде нестерпно жарко — це не зовсім так. Варто просто вибрати правильну модель.
Новини.LIVE виділив три варіанти, які ідеально підходять для літніх днів.
Кросівки, що підійдуть на жарку погоду
Nike Cortez
Ці кросівки як хороше кіно 70-х: перевірена класика, яка завжди доречна. Вони легкі, зручні, а ще часто трапляються у вінтажних магазинах або на eBay. Чим простіше образ, тим краще: джинси, біла футболка, сорочка — і Cortez мають, ніби вони там завжди були. Ідеальний варіант на кожен день.
Dries Van Noten
Це не просто кросівки, а стиль у чистому вигляді. Гаррі Стайлз вже давно оцінив їхній мінімалістичний дизайн і ми його розуміємо. Вони вузькі, майже як балетки, тільки спортивні. Тонка підошва, плавні лінії — вони мають легкий й елегантний образ, тому чудово підходять навіть до більш вишуканих образів.
Аdidas Samba
Ці кросівки вже стали частиною модної історії. Якщо раніше це була просто пара зручною спортивного взуття, то зараз — це модний сигнал. Їх носять з шортами, спідницями, сукнями, що має стильний вигляд. Белла Гадід, Гейлі Бібер та ще десятки знаменитостей лише підтверджують, що Samba не просто тренд, а стиль, що з нами надовго.
Зрозуміло, що в літніх кросівках має бути комфортно, прохолодно й стильно одночасно. Тому сміливо обирайте те, що пасує саме вам, і не бійтеся відходити від стандартних літніх рішень.
Раніше ми писали про те, яка пара кросівок здивувала усіх минулої весни.
Також ми повідомляли про модель кросівок, що мала неабиякий попит у 2010 році і зараз знову актуальна.
Читайте Новини.LIVE!